Нью-Йорк (ООН), 20 декабря. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности не вмешиваться в работу Конституционного комитета Сирии, не назначать виновных и не драматизировать. Все это контрпродуктивно.

«Важно дать сирийцам возможность понять, как им дальше договариваться самим», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Небензя считает, что на сирийцев не надо давить и обставлять их работу «нереальными временными рамками».

«Им предстоит диалог по судьбоносным вопросам, которые нельзя решить в одночасье. Со своей стороны, будем настраивать все стороны на конструктивность», — заверил он.

Напомним, вторая сессия Конституционного комитета Сирии прошла в Женеве в конце ноября, однако стороны не смогли согласовать повестку. После этого было решено провести новую встречу 16 декабря, однако она не состоялась.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается вот уже с 2011 года. Страны-гаранты перемирия в САР настаивают на политическом урегулировании, а также требуют исключить вмешательство других государств во внутренние дела этой страны.

Россия по запросу сирийского лидера Башара Асада помогала правительственным войскам бороться с террористами запрещенной в России группировки ИГ1. В то же время США без приглашения вторглись в Сирию под предлогом борьбы с «Исламским государством»1, но на деле сотрудничают с боевиками и воруют нефть этой страны.

20 декабря свое беспокойство из-за попыток США овладеть нефтяными скважинами в Сирии выразил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале декабря Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященную преступной деятельности США в Сирии. Источник ФАН рассказал, как Штаты снабжают террористов деньгами и оружием, чтобы боевики помогали им вести нефтяной бизнес. Кроме того, выяснилось, что с террористическими организациями сотрудничают и российские либеральные издания. В частности, «Новая газета» и ее корреспондент Денис Коротков, автор фейков о ЧВК «Вагнера». Телефон этого продажного журналиста был найден в вещах боевиков, уничтоженных в Дейр-эз-Зоре. Пособничество их велось при активной поддержке беглого олигарха Михаила Ходорковского.

9 декабря на сайте ФАН вышел о третий материал из серии публикаций об обстановке в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами, а 16 декабря — расследование ФАН о том, как США организовали в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.