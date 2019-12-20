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ФАН разобрался, как Турция помогает террористам ПНС техникой и спецназом

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ФАН разобрался, как Турция помогает террористам ПНС техникой и спецназом

Пользуясь вбросами о ЧВК «Вагнер», президент Турции готовит информационный плацдарм в Ливии: Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что войска ЛНА получают военную помощь якобы от ЧВК «Вагнера». Президент сделал такие выводы после выражения обеспокоенности со стороны Москвы относительно перспективы размещения турецкой военной базы в Триполи. Тем не менее, с учетом недавно подписанного меморандума о сотрудничестве и демаркации морских границ с главарем террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, можно сделать вывод, что у самого президента «рыльце в пушку». Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Комментарии Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как ПНС Ливии заявило, что ими было ратифицировано соглашение о безопасности и военное соглашение между Анкарой и Триполи. Соглашения открывают путь для потенциальной военной помощи Турции и позволят ей претендовать на обширные территории в восточном Средиземноморье, богатые природным газом. Стоит отметить, что при составлении планов мнения греческого и египетского правительств и жителей острова Кипр не учитывались.

Содержание военного соглашения не было опубликовано, однако уже 10 декабря президент Турции поспешил заявить о том, что Турция может направить войска в Ливию по запросу ПНС. Этим не преминули воспользоваться террористы из запрещенной в РФ группировки «Братья-мусульмане»1 — они попытались оказать давление на Файеза Сарраджа, чтобы тот «вежливо попросил» Турцию разместить турецкий военный контингент в Ливии, который де-факто уже находится в Триполи. Речь идет о 800 сотрудниках турецких ЧВК и сотрудников ССО Анкары. Кроме того, в Ливию уже переброшено до полутора тысяч террористов из Идлиба. Осталось сделать только официальное заявление.

ФАН разобрался, как Турция помогает террористам ПНС техникой и спецназом

Неоднократно в СМИ публиковались доказательства причастности Турции к поставкам вооружения на территорию Ливии в обход эмбарго ООН и переправе боевиков из Сирии в Ливию через турецкое воздушное и морское пространство. По имеющимся данным, турецкие суда поставляют порядка 800 тонн БК и вооружения ежемесячно. В открытых источниках публиковалась информация о поставках различных ЗРК, среди которых — ЗРК Zipkin производства компании Aselsan, ЗРК малой дальности Roketsan Hisar-A и около семи единиц БПЛА Bayraktar TB 2. Наращивание поставок личного состава и техники шло с августа по настоящее время, а сейчас выросло до огромных размеров.

Военнослужащие Ливийской национальной армии неоднократно находили подтверждение турецкого вмешательства во внутренние дела Ливии. Так, военный эксперт Юрий Лямин в своем ЖЖ опубликовал несколько фотографий сбитого турецкого БПЛА:

«Судя по останкам, это разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства, используемый силами Правительства национального согласия (ПНС) в боях с силами Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара», — пишет военный эксперт.

Один из турецких инструкторов, вероятно из ЧВК, подтвердил факт присутствия турецких военных в Триполи — в сеть утекла личная переписка.

Солдаты ЛНА в ходе антитеррористической операции по освобождению Триполи нашли мобильный телефон, который, как выяснилось позже, принадлежал турецкому инструктору боевиков ПНС — арабское издание ArabicToday опубликовало видео.

В общении с коллегой владелец телефона хвастается работой своих «учеников», которую он запечатлел на видео. Кроме того, в переписке с сослуживцем турецкий инструктор рассказал, что ему выдали новую форму и, пообещав хорошую зарплату, отправили в Ливию обучать бандформирования ПНС. Сам он, согласно задумке, в боях участвовать не должен был.

Это не единственное документальное подтверждение присутствия турецкого военного контингента в Триполи — Федеральное агентство новостей публиковало материал о необычной находке пехотинцев армии Хафтара, которые обнаружили документы боевика из Сирии. Исходя из документов стало известно, что он был членом группировки «Лива Аль-Умма», которая входила в «Свободную сирийскую армию» (ССА) — эта группировка известна тем, что активно вела бои против законного сирийского правительства. Документы принадлежали некому Ясину Абу Убейде, судьба которого в настоящий момент неизвестна. Вероятнее всего, он потерял удостоверение, когда в спешке убегал с позиций.

Боевики террористического Правительства национального согласия и сами свидетельствовали о том, кто их обучал и поставлял вооружение — пленный полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа в ходе допроса рассказал, о незаконных поставках ВС Турции и присутствии в Триполи сирийских боевиков.

 

Боевик ПНС назвал имя одного из привезенных Турцией джихадистов, воюющих в Ливии — это Джамиль Шахади ас-Салех, бывший полевой командир сирийской группировки «Джейш аль-Изза». Известно, что это одна из наиболее боеспособных группировок, действовавших в Идлибе. В июне этого года в результате удара ВКС РФ Ас-Салех получил тяжелое ранение и был вывезен на лечение в Турцию.

Как рассказал пленный, сирийских боевиков доставляют в Ливию кораблями и самолетами с территории Турции:

«Есть другая группа из 40 человек под командованием Аз-Закарии. Их особая задача – захватить любого русского или связанного с Россией человека в Триполи, Бенгази или Аль-Джуфре», — рассказал Халифа, добавив, что захваченных планируется одевать в военную форму, чтобы выставлять в СМИ, «как будто это русский наемник, воюющий в Ливии», — резюмировал пленный капитан.

В конце допроса полевой командир ПНС пролил свет и на причины, по которым он и другие боевики ПНС сражаются за боевиков в Триполи. По словам Халифы, их убеждают, что ЛНА, когда войдет в Триполи, «изнасилует их жен, арестует их родственников и отберет их зарплаты». Такая примитивная пропаганда продолжает работать в раздираемой гражданской войной Ливии.

ФАН разобрался, как Турция помогает террористам ПНС техникой и спецназом

С течением времени сами члены Правительства национального согласия усомнились в правильности Сарраджевских «методов управления»: член Президентского совета ПНС Али Аль-Готрани признал, что недавно подписанные соглашения о сотрудничестве, подписанные между главой ПНС Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нарушают международное право.

В интервью арабскому изданию Al Arabiya член Президентского совета ПНС сообщил, что в соглашении упомянуты договоренности о поставках оружия на сторону боевиков ПНС Ливии — это объясняется тем, что войска Ливийской национальной армии Халифы Хафтара близки к освобождению Триполи. Кроме того, в документе могут быть описаны подробности транспортировки ИГИЛ1 и террористов из Идлиба через турецкую границу в Ливию воздушным и морским путем.

Аль-Готрани отметил еще один пункт, касающийся разведки газа в Средиземном море. По словам представителя Правительства национального согласия Ливии, он игнорирует географическое положение греческого острова Крит и подразумевает ущемление прав Афин, так как по закону не предусмотрено перекрещивающихся районов или общих морских границ между Турцией и Ливией. Это прямое нарушение морского права по части демаркации морских границ. Аль-Готрани сделал вывод о том, что соглашение затронет интересы других государств, — Греции и Кипра, — в отношении континентального шельфа и исключительных экономических зон.

ФАН разобрался, как Турция помогает террористам ПНС техникой и спецназом

Того же мнения придерживаются и представители ливийской интеллигенции — Президент Ливийской академии передовых исследований просит ООН о прекращении легитимности структуры ПНС Ливии. Арефа аль-Найеда обратился к послу ООН в Ливии Гасану Саламу с просьбой в первую очередь рассмотреть вопрос о том, чтобы не возобновлять действие легитимности Президентского Совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи.

Арефа аль-Найеда подчеркнул, что «суверенитет, возможности и ресурсы ливийского народа являются великим секретариатом, который необходимо уважать, ценить и сохранять; а отказ в продлении легитимности и международного признания для Президентского Совета Сарраджа и его правительства является наилучшим способом поддержания этого доверия».

Поднимая истерию о россиянах Турция пытается отвлечь внимание от собственного вмешательства в дела Ливии. Сейчас в мире идет своеобразный «тренд» на голословные заявления в адрес России, чем и попытался неловко воспользоваться Эрдоган.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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