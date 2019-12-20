ФАН разобрался, как Турция помогает террористам ПНС техникой и спецназом

Пользуясь вбросами о ЧВК «Вагнер», президент Турции готовит информационный плацдарм в Ливии: Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что войска ЛНА получают военную помощь якобы от ЧВК «Вагнера». Президент сделал такие выводы после выражения обеспокоенности со стороны Москвы относительно перспективы размещения турецкой военной базы в Триполи. Тем не менее, с учетом недавно подписанного меморандума о сотрудничестве и демаркации морских границ с главарем террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, можно сделать вывод, что у самого президента «рыльце в пушку». Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Комментарии Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как ПНС Ливии заявило, что ими было ратифицировано соглашение о безопасности и военное соглашение между Анкарой и Триполи. Соглашения открывают путь для потенциальной военной помощи Турции и позволят ей претендовать на обширные территории в восточном Средиземноморье, богатые природным газом. Стоит отметить, что при составлении планов мнения греческого и египетского правительств и жителей острова Кипр не учитывались.

Содержание военного соглашения не было опубликовано, однако уже 10 декабря президент Турции поспешил заявить о том, что Турция может направить войска в Ливию по запросу ПНС. Этим не преминули воспользоваться террористы из запрещенной в РФ группировки «Братья-мусульмане»1 — они попытались оказать давление на Файеза Сарраджа, чтобы тот «вежливо попросил» Турцию разместить турецкий военный контингент в Ливии, который де-факто уже находится в Триполи. Речь идет о 800 сотрудниках турецких ЧВК и сотрудников ССО Анкары. Кроме того, в Ливию уже переброшено до полутора тысяч террористов из Идлиба. Осталось сделать только официальное заявление.

Regarding the #GNA - #Turkish illegal and illegitimate security MoU.

It does not really add anything new to the facts on the ground.

Turkey is already providing weapons and training and equipment and logistics to the terrorist militias of the #GNA .

Viva #LNA viva #Libya #HoR. pic.twitter.com/fJo0outugv — M.LNA (@MElmalehLNA) December 14, 2019

Неоднократно в СМИ публиковались доказательства причастности Турции к поставкам вооружения на территорию Ливии в обход эмбарго ООН и переправе боевиков из Сирии в Ливию через турецкое воздушное и морское пространство. По имеющимся данным, турецкие суда поставляют порядка 800 тонн БК и вооружения ежемесячно. В открытых источниках публиковалась информация о поставках различных ЗРК, среди которых — ЗРК Zipkin производства компании Aselsan, ЗРК малой дальности Roketsan Hisar-A и около семи единиц БПЛА Bayraktar TB 2. Наращивание поставок личного состава и техники шло с августа по настоящее время, а сейчас выросло до огромных размеров.

Unconfirmed reports that #GNA used for the first time the Turkish OMTAS Anti-Tank guided missile. #LNA Libya pic.twitter.com/XSZnopJIVH — Tashfin (@TashfinLy) December 13, 2019

#Libya

Turkish cargo transporting hazardous material off the coast of #tripoli. Departed from #Turkey. #LNA threatened to destroy it. Looks like it turned off its transponder yesterday. pic.twitter.com/OOT83lxn52 — Woland (@Woland2485) December 17, 2019

Военнослужащие Ливийской национальной армии неоднократно находили подтверждение турецкого вмешательства во внутренние дела Ливии. Так, военный эксперт Юрий Лямин в своем ЖЖ опубликовал несколько фотографий сбитого турецкого БПЛА:

«Судя по останкам, это разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства, используемый силами Правительства национального согласия (ПНС) в боях с силами Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара», — пишет военный эксперт.

Один из турецких инструкторов, вероятно из ЧВК, подтвердил факт присутствия турецких военных в Триполи — в сеть утекла личная переписка.

Солдаты ЛНА в ходе антитеррористической операции по освобождению Триполи нашли мобильный телефон, который, как выяснилось позже, принадлежал турецкому инструктору боевиков ПНС — арабское издание ArabicToday опубликовало видео.

В общении с коллегой владелец телефона хвастается работой своих «учеников», которую он запечатлел на видео. Кроме того, в переписке с сослуживцем турецкий инструктор рассказал, что ему выдали новую форму и, пообещав хорошую зарплату, отправили в Ливию обучать бандформирования ПНС. Сам он, согласно задумке, в боях участвовать не должен был.

Это не единственное документальное подтверждение присутствия турецкого военного контингента в Триполи — Федеральное агентство новостей публиковало материал о необычной находке пехотинцев армии Хафтара, которые обнаружили документы боевика из Сирии. Исходя из документов стало известно, что он был членом группировки «Лива Аль-Умма», которая входила в «Свободную сирийскую армию» (ССА) — эта группировка известна тем, что активно вела бои против законного сирийского правительства. Документы принадлежали некому Ясину Абу Убейде, судьба которого в настоящий момент неизвестна. Вероятнее всего, он потерял удостоверение, когда в спешке убегал с позиций.

Боевики террористического Правительства национального согласия и сами свидетельствовали о том, кто их обучал и поставлял вооружение — пленный полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа в ходе допроса рассказал, о незаконных поставках ВС Турции и присутствии в Триполи сирийских боевиков.

Боевик ПНС назвал имя одного из привезенных Турцией джихадистов, воюющих в Ливии — это Джамиль Шахади ас-Салех, бывший полевой командир сирийской группировки «Джейш аль-Изза». Известно, что это одна из наиболее боеспособных группировок, действовавших в Идлибе. В июне этого года в результате удара ВКС РФ Ас-Салех получил тяжелое ранение и был вывезен на лечение в Турцию.

Как рассказал пленный, сирийских боевиков доставляют в Ливию кораблями и самолетами с территории Турции:

«Есть другая группа из 40 человек под командованием Аз-Закарии. Их особая задача – захватить любого русского или связанного с Россией человека в Триполи, Бенгази или Аль-Джуфре», — рассказал Халифа, добавив, что захваченных планируется одевать в военную форму, чтобы выставлять в СМИ, «как будто это русский наемник, воюющий в Ливии», — резюмировал пленный капитан.

В конце допроса полевой командир ПНС пролил свет и на причины, по которым он и другие боевики ПНС сражаются за боевиков в Триполи. По словам Халифы, их убеждают, что ЛНА, когда войдет в Триполи, «изнасилует их жен, арестует их родственников и отберет их зарплаты». Такая примитивная пропаганда продолжает работать в раздираемой гражданской войной Ливии.

С течением времени сами члены Правительства национального согласия усомнились в правильности Сарраджевских «методов управления»: член Президентского совета ПНС Али Аль-Готрани признал, что недавно подписанные соглашения о сотрудничестве, подписанные между главой ПНС Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нарушают международное право.

В интервью арабскому изданию Al Arabiya член Президентского совета ПНС сообщил, что в соглашении упомянуты договоренности о поставках оружия на сторону боевиков ПНС Ливии — это объясняется тем, что войска Ливийской национальной армии Халифы Хафтара близки к освобождению Триполи. Кроме того, в документе могут быть описаны подробности транспортировки ИГИЛ1 и террористов из Идлиба через турецкую границу в Ливию воздушным и морским путем.

Аль-Готрани отметил еще один пункт, касающийся разведки газа в Средиземном море. По словам представителя Правительства национального согласия Ливии, он игнорирует географическое положение греческого острова Крит и подразумевает ущемление прав Афин, так как по закону не предусмотрено перекрещивающихся районов или общих морских границ между Турцией и Ливией. Это прямое нарушение морского права по части демаркации морских границ. Аль-Готрани сделал вывод о том, что соглашение затронет интересы других государств, — Греции и Кипра, — в отношении континентального шельфа и исключительных экономических зон.

Того же мнения придерживаются и представители ливийской интеллигенции — Президент Ливийской академии передовых исследований просит ООН о прекращении легитимности структуры ПНС Ливии. Арефа аль-Найеда обратился к послу ООН в Ливии Гасану Саламу с просьбой в первую очередь рассмотреть вопрос о том, чтобы не возобновлять действие легитимности Президентского Совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи.

Арефа аль-Найеда подчеркнул, что «суверенитет, возможности и ресурсы ливийского народа являются великим секретариатом, который необходимо уважать, ценить и сохранять; а отказ в продлении легитимности и международного признания для Президентского Совета Сарраджа и его правительства является наилучшим способом поддержания этого доверия».

Поднимая истерию о россиянах Турция пытается отвлечь внимание от собственного вмешательства в дела Ливии. Сейчас в мире идет своеобразный «тренд» на голословные заявления в адрес России, чем и попытался неловко воспользоваться Эрдоган.

1 Организация запрещена на территории РФ.