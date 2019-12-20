Мангушев ответил Соболь на обвинения по расследованию «Новой газеты»

Больше дискредитировать свою политическую кампанию, чем сделала Любовь Соболь, невозможно. Именно так ответил политтехнолог Игорь Мангушев юристу ФБК на обвинение в свой адрес.

Ранее Соболь заявила, что обратилась в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении политтехнолога.

Примечательно, что основанием для подачи заявления в СК стало расследование корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова. Источником для получения информации автор использовал Игоря Мангушева, которого Соболь по непонятной причине теперь хочет привлечь к уголовной ответственности.

Сам Мангушев опроверг информацию, предоставленную «Новой газетой», и дал исчерпывающий комментарий по механизму провокаций, организованному изданием. После чего стало ясно, что «Новая газета» исказила информацию, предоставленную Коротковым.

По словам медиаспециалиста, ему льстит мнение юриста ФБК, что именно его действия поставили крест на ее политических планах. Однако кампания Соболь, по словам Мангушева, не нуждается в дополнительной дискредитации.

«В ответ Любови Соболь, которая подала на меня заявление в Следственный комитет, я хотел бы сказать следующее. Мне конечно льстит, что я выгляжу тем человеком, который поставил крест на ее политических планах. Но больше дискредитировать кампанию, чем сама Любовь Эдуардовна и ее штаб во главе с девочкой, снимавшейся в порно, просто невозможно. Требовать же что-то она может только от своего мужа, чтобы он спал с ней, а не со всеми окрестными женщинами легкого поведения», — сообщил Мангушев.

В общении с журналистами Федерального агентства новостей политтехнолог еще раз подтвердил, что деятельность против кампании Соболь заказала «Новая газета».

«Что же касается утверждений господина Дениса Короткова, то они основаны на недостоверной и искаженной информации. В эту избирательную кампанию я, как уже говорил ранее, выполнял работу по сбору информации и анализу как раз для «Новой газеты». И очень странно, что Соболь не подала в СК и на них. Кстати, по заказу «Новой», я, в том числе, и внедрялся в различные структуры Пригожина. Получал информацию от людей, которые, возможно, были связаны с «Конкордом». В целом же я фрилансер: работаю на самых разных заказчиков, среди которых были люди как из условно проправительственного, так и из либерального лагеря. Я работаю на всех. За время моей работы, естественно, у меня накопилось огромное количество компрометирующего материала на наши так называемые либеральные СМИ», — добавил политтехнолог.

Мангушев сообщил, что удивлен решением Муратова начать личную атаку на него.