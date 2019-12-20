Турция распространяет фейк о ЧВК «Вагнера» в Ливии ради конкуренции с РФ, заявил политолог

Москва, 20 декабря. Турция, используя вбросы о ЧВК «Вагнера» в Ливии, пытается конкурировать с Россией за лидерство на Ближнем Востоке, заявил глава Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил ввода войск в Ливию, объясняя вторжение попыткой «нормализовать ситуацию» в стране. По его словам, в Ливии якобы действует ЧВК «Вагнера», которая «отстаивает интересы» главы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Эрдоган не признает Хафтара законным лидером Ливии, поддерживая так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, главарем которого является связанный с террористами Файез Саррадж.

По мнению Самонкина, домыслы турецкого лидера о нахождении в Ливии ЧВК «Вагнера» появились после того, как вскрылись подробности теневой договоренности Эрдогана с ПНС Ливии.

Конечная позиция Турции непонятна — у Анкары отсутствует последовательная геополитика, считает политолог. С одной стороны, Турция сотрудничает с Россией, с другой — контактирует с США и НАТО, пытается соревноваться с Москвой. Самонкин уверен, что информационные вбросы турецкой стороны связаны с двойственной игрой лидера республики.

«В этой ситуации Турция ведет двойственную игру — для того, чтобы не потерять лицо на Ближнем Востоке. И Турция путем информационных вбросов пытается с нами конкурировать», — сказал политолог в беседе с Nation News.

Ранее в СМИ попали доказательства сотрудничества Турции с боевиками ПНС Ливии. Анкара не раз поставляла «правительству» Триполи оружие и боеприпасы. Более того, турецкая сторона поддерживает в Ливии запрещенную в России организацию «Братья-мусульмане»1, которая считается одной из многочисленных группировок, орудующих в ливийском государстве.

Для террористов ПНС Ливии, которые связаны с «Братьями-мусульманами», поставляют беспилотники и различные виды вооружения. Также имеются данные о силах спецназначения, снайперах и инструкторах из Турции, которые помогают засевшему в Триполи «правительству».

ЛНА во главе с Хафтаром проводит контртеррористическую операцию, направленную на избавление региона от террористов. Благодаря успешной работе ей удалось установить верховенство закона уже на 90% территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.