«Европейская солидарность» Порошенко заявила об обысках в своем офисе

Киев, 20 декабря. Государственное бюро расследований Украины проводит обыски в офисе партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщается на сайте политического объединения.

В сообщении говорится, что утром 20 декабря неизвестные мужчины в масках заблокировали работу офиса на улице Лаврская. Отмечается, что люди, скрывающие лица, продолжительное время не представлялись.

«В конце концов выяснилось, что эта «спецоперация» проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого, Роман Труба, является фигурантом «кассетного скандала», из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны офиса президента Зеленского», — сообщает сайт партии.

Члены партии объясняют обыски попытками власти отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны, свести счеты с политическими конкурентами и запугать оппозицию.

«Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом», — заявляется в сообщении партии.

Ранее сообщалось об обысках в редакции одесского телеканала «Думская TV». По словам депутата Рады от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, медиаресурс принадлежит его однопартийцу Михаилу Шмушковичу, который занимает пост первого зампреда партии в Одесской области.