Боевики ПНС готовы к «передаче» своих позиций турецким военным

Ливийская национальная армия (ЛНА) предупреждает: боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) готовят позиции к передаче турецким вооруженным силам.

«Боевики из городов Мисурата, Триполи и Зувара готовят свои города, чтобы они стали центром для турецких сил в Ливии», — заявил официальный представитель ливийской армии генерал-майор Ахмад Мисмари.

На пресс-конференции в Бенгази он отметил, что несмотря на авиаудары ЛНА, в первую очередь принимать турецкий военный контингент будет Мисурата, гражданский морской порт города Хомс, аэропорт «Зувара» и ряд рыбацких портов. Аэропорт «Митига» и порт в Триполи планируется отдать под размещение на них турецких баз.

Отметим, что вчера вечером в Мисурате обстрелам подверглись склады оружия, боеприпасов, военной техники и оперативного штаба боевиков, а в Триполи были уничтожены хранилища с ракетами ПВО и разведывательный радар. Мисмари подчеркнул, что в ходе авиаударов есть потери среди турецких наемников.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что ЛНА постепенно продвигаются к центру столицы, из-за чего случаются дезертирства в рядах боевиков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о мнимом присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии. Поднимая истерию о россиянах Турция пытается отвлечь внимание от собственного вмешательства в дела Ливии. Комментарии Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как ПНС Ливии заявило, что им было ратифицировано соглашение о безопасности и военное соглашение между Анкарой и Триполи, открывая путь для потенциальной военной помощи Турции и позволяя ей претендовать на права на обширные территории в восточном Средиземноморье, богатые природным газом.