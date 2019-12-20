Он казался увальнем, 13-летним ребенком: соседка о стрелке с Лубянки. ФАН-ТВ

Одна из соседей Евгения Манюрова, устроившего накануне стрельбу около здания ФСБ на Лубянке и убившего двух сотрудников правоохранительных органов, описала его как вежливого, но странного парня, похожего на увальня, 13-летнего ребенка. Он носил балахонистый плащ, был один, без друзей и девушки.

Подобного описания придерживаются практически все без исключения люди, знавшие Марюнова — они рассказывают о нем как о вежливом, тихом, замкнутом и одиноком человеке, о котором «и плохого сказать нечего».

«Тихо все время было у них. Я с ним [Евгением Манюровым] не знакома, но он все время здоровался, вежливый парень был очень. Даже мне казался он такой, как увалень, такой, знаете, как ребенок 13-летний. «Здрасте…», — издалека увидит. Раньше, когда дедушка был, тогда они дебоширили. Он [дедушка] пьяный, когда был, буянил. Слышно, даже на балкон выходил орал», — вспоминает Нина, соседка Евгения Манюрова.

Напомним, 19 декабря Евгений Манюров устроил стрельбу возле офиса ФСБ на Лубянке, в результате чего погиб сотрудник Федеральной службы безопасности, еще пять человек получили ранения. Сегодня в больнице скончался второй сотрудник правоохранительных органов. Сам стрелок был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».