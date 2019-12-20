Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

Москва, 20 декабря. Американский эксперт Грэг Вайнер был вынужден покинуть студию телеканала «Россия 1» из-за «убогого юмора».

Инцидент произошел в эфире передачи «Кто против?». Гостям показали кадры встречи президента России Владимира Путина и главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Вайнер заявил, что ему показалось, что беседа прошла в коридоре. На что Куликов заметил, Путин и Медведчук выбрали тот формат, который был им удобен. Тем более, как подчеркнул ведущий, нельзя забывать и о том, какой у российского лидера напряженный график.

«Вы бы не умничали со своим убогим юмором», — добавил Куликов.

Тут же ведущий добавил, что с удовольствием выгнал бы Вайнера из студии за его «убогий юмор». После журналист подчеркнул, переговоры в Петербурге — это вообще часть «единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств». Вайнер же после слов Куликова об изгнании не стал дожидаться этого и покинул студию сам.

Как сообщалось ранее, 20 декабря в Петербурге состоялась встреча первого вице-премьера Антона Силуанова и Виктора Медведчука. К ним также присоединился президент РФ Владимир Путин, пишет «Царьград».

Как отмечает «Газета.ру», во время беседы Медведчук предложил провести межпарламентские переговоры по Украине с участием депутатов из Германии, Франции, России и Украины. Путин назвал идею хорошей и пообещал, что поручит проработать вопрос об этом.