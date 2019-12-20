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Эксперт рассказал, зачем нужно снизить нештрафуемый порог превышения скорости

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Эксперт рассказал, зачем нужно снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Москва, 20 декабря. Чтобы уменьшить уровень смертности на российских дорогах, необходимо снизить нештрафуемый порог. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, идее снизить нештрафуемый порог до 10 километров в час уже несколько лет, и она постоянно обсуждается.

«Я не очень верю, что это появится завтра. Там сплошные плюсы, минусов там нет, но, поскольку это вопрос спекулятивный, он и затянулся на пять лет», — рассказал Моржаретто в беседе с корреспондентом «360».

Он отметил, что идея будет реализована, если власти заинтересованы в снижении смертности. Например, в Европе нештрафуемый порог еще ниже, рассказал автоэксперт.

«Плюс 20 в России породило чудовищный нигилизм, и об этом все достаточно давно говорят. Написано 60 — должно быть 60», — считает специалист.

Во всем мире этот порог в пределах всего пяти километров в час, такого большого, как в России, нет нигде, уверен Моржаретто.

Ранее о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 километров в час рассказал зампред правительства РФ Максим Акимов. По словам вице-премьера, изменения будут вводиться постепенно. Сначала будут опробованы новые правила скоростного режима в пилотных зонах. Ожидается, что все необходимые поправки в законодательство будут внесены в течение следующего года, передает Федеральное агентство новостей.

 

Источник: 360
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