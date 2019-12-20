Замглавы МИД РФ и посол Сирии обсудили ситуацию в республике

Москва, 20 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с сирийским послом в Москве Риядом Хаддадом ситуацию в республике и на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Состоялся углубленный обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и ближневосточном регионе в целом», — говорится в сообщении МИД РФ.

На прошедшей в пятницу встрече стороны также обсудили подготовку к запланированному на 23-25 декабря в Москве заседанию постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование, посвященное ситуации в Сирии.

В первой части рассказывается о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и автора фейков о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Второй материал посвящен действиям Вашингтона в Сирии, который контактирует с террористами ИГ1. Третья публикация посвящена военной операции России против террористов в Сирии и героизму россиян в борьбе с исламистскими группировками. В четвертой части рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.