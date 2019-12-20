Украина рискует оставить Европу без российского газа

Киев рискует оставить Европу без российского газа. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Предложение «Нафтогаза»

Украина готова подписать новый контракт на транзит газа из Российской Федерации без предварительного урегулирования вопроса о компенсации «Газпромом» трех миллиардов долларов, которые были присуждены Стокгольмским арбитражем. Такое заявление сделал глава украинской компании Андрей Коболев.

«Никакой контракт, из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах, не ставит в зависимость от погашения долга «Газпрома» перед «Нафтогазом», — заявил Андрей Коболев.

Он отметил, что украинская сторона готова подписать соглашение, «не решив старые проблемы». Кроме того, Киев предложил несколько вариантов газового контракта.

По словам главы «Нафтогаза», подписание газового контракта маловероятно из-за сроков. Поэтому на переговорах, которые сегодня проходят в Минске, стороны обсуждают гибридный вариант, который предложен Киевом.

При этом Коболев подчеркнул, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.

Без российского газа

Как отметил Владимир Соловейчик, накануне истечения срока действия транзитного соглашения по газу в ночь на 1 января 2020 года авантюрная политика украинских властей рискует оставить европейских покупателей без поставок российского газа, в первую очередь Германию и Францию. Украинская политика не отражает интересы немецких и французских промышленников и банкиров, не устраивает и Еврокомиссию.

«Отсюда и то давление, которое заставило украинских чиновников пойти на заявление о готовности срочно подписать временный контракт, именуемый ими «гибридным вариантом». И, скорее всего, заставит подписать позднее и традиционный годовой контракт. Понятное дело, срочно подписать временный контракт можно лишь вне привязки его с неким непонятным «долгом» «Газпрома». Этот «долг», очевидно, был присужден по политическим причинам Стокгольмским арбитражем», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, этот самый «международный арбитраж» при принятии решения по «газовому долгу» был неадекватен, необъективен и политически ангажирован. Точно так же политически ангажированы бывают против России все структуры международной глобализации (МВФ, ВТО, Всемирный банк или Стокгольмский арбитраж).

«В этой ситуации экономическая заинтересованность немецких и французских промышленников и банкиров заставила брюссельских евробюрократов максимально «нагнуть» должностных лиц Украины. Брюссель заставил Киев действовать в режиме, отражающем экономические реалии, а не непонятные «штрафы». Учитывая то обстоятельство, что акционерами «Газпрома» являются немецкие юридические лица, такой подход лежит и в интересах экономических резидентов ФРГ. Если украинские чиновники будут вынуждены сдержать данные ими публично обещания, то это станет безусловной победой здравого смысла», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее поступила информация, что «Нафтогаз» и «Газпром» после встречи в Вене смогли прийти к предварительным договоренностям по транзиту газа из Российской Федерации через Украину. Сообщалось, что стороны ведут активное обсуждение конкретики. Однако позднее «Нафтогаз» опроверг информацию, что Россия и Украина смогли достичь предварительного соглашения по транзиту газа из РФ.