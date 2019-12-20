Корреспондент ФАН узнал у врачей, чем болел «лубянский стрелок»

Москва, 20 декабря. Корреспонденту ФАН удалось выяснить в поликлинике №1 города Подольска, что «лубянский стрелок» Евгений Манюров был крайне больным человеком.

Недавно он даже переболел ветрянкой, что со взрослыми людьми бывает крайне редко. Только в 2019 году он обращался в поликлинику 26 раз. Несколько раз с травмами коленной чашечки, глазного яблока.

Лечащий врач Манюрова, ссылаясь на врачебную тайну, отказалась называть подробности и причины его болезней.

Напомним, 19 декабря, 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров устроил стрельбу на улице Большая Лубянка возле здания ФСБ. В результате инцидента в центре Москвы погибли двое сотрудников ведомства. Еще пятеро человек пострадали. Сам нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, дело передано в центральный аппарат для дальнейшего расследования.