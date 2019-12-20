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Трое сирийцев погибли в провинции Даръа, подорвавшись на мине

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Трое сирийцев погибли в провинции Даръа, подорвавшись на мине

Дамаск, 20 декабря. Трое сирийцев погибли, подорвавшись на заложенной террористами мине, сообщила радиостанция Sham FM. По ее данным, инцидент произошел в провинции Даръа.

«Трое мирных жителей погибли в результате срабатывания заложенной террористами мины на трассе Джасим – Нава», — сообщила радиостанция.

По данным СМИ, несколько человек получили ранения в результате инцидента. Среди пострадавших есть ребенок.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование. Первая часть посвящена связям беглого олигарха Михаила Ходорковского и автора фейка о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в России). Во втором материале рассказывается о связях Вашингтона с боевиками ИГ1. Третья публикация посвящена военной операции России против террористов в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с исламистскими группировками на территории САР. Четвертая часть повествует о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих ложную информацию о деятельности России в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Источник: Sham FM
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