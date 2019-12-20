I Всероссийский конгресс «Светлое будущее» прошел в Госдуме РФ. ФАН-ТВ

Дети-сироты в 85 регионах России прошли образовательные конкурсы, а победителей пригласили обсудить получение высшего образования воспитанниками детских домов. Сейчас среди этой категории граждан лишь единицы поступают в вузы.

«Сегодня здесь есть уникальная возможность обсудить те вопросы, которые не были обсуждены, и поговорить о недосказанных вещах. Мы со своей командой нашего фонда постарались сделать все от нас зависящее и провести данный конкурс, данное мероприятие, данный конгресс. Готовились мы к нему более чем полгода», — рассказал Кирилл Терентьев, президент фонда развития социальных проектов «Прогресс».

«Светлое будущее» — это социальный проект, который рассчитан на увеличение процента детей-сирот, поступающих в высшие учебные заведения. Сейчас в России это проблема, часто воспитанники детских домов не видят свое будущее успешным, а получают образование не выше среднего.

«Как дети по достижению 18 лет, придя в университет смогут жить дальше, как они столкнутся с первыми трудностями, какие вопросы у них возникнут к преподавателям, как они смогут работать — это большие и сложные вопросы. У них есть льготы, которые, безусловно, им помогают прожить, но не дают им морального сопровождения», — считает Алексей Кобилев, депутат Государственной думы.

В Государственной думе, несмотря на уже существующую нормативную базу для детей-сирот, продолжают расширять и создавать новые эффективные механизмы. Сейчас это касается больше психологического сопровождение детей в университетах, так как необходимое количество материальных льгот для поступающих в вуз уже предусмотрено.

«Я учусь в 8 классе, в следующем году сдавать экзамен. Я думаю, что я уйду после 9 и закончу колледж. Если мне понравится учиться на переводчика, то я пойду на высшее, а после этого получу второе высшее по общественной деятельности. По 9 классу я не получу льготы, я буду проходить по конкурсу, а вот на второе образование уже высшее я получаю преимущества в поступлении: получение места в общежитии, плюс если я буду хорошо учиться — это дает плюс на стипендию», — рассказывает Софья Табейкина, воспитанница Зеленоградского интернета Калининградской области.

Дети-сироты имеют право поступать в вуз вне конкурса на бюджетные места по отдельно выделенной квоте, имеют право на гарантированное предоставление места в общежитие, денежную социальную поддержку и другие привилегии.

Льготы есть, однако информация о них плохо распространяется по детским домам. И многие воспитанники выбирают среднее образование из-за незнания.

«Я учусь в 10 классе. Попала сюда через программу «Светлое будущее», спела песню и набрала 5 баллов. Сейчас я доучусь до 11 класса и планирую поступать на швею, учиться в колледже. Вуз, он как-то сложнее, а колледж немножко полегче, не знаю, я еще боюсь как-то», — говорит Татьяна Земскова, воспитанница Карабановского детского дома.

Поездка в Москву для этих ребят должна мотивировать. Здесь они получили ответы, на волнующие вопросы и стали всерьез задумываться о получении высшего образования. Здесь же они побывали на ярмарке вакансий и ознакомились с будущими профессиями. Организаторы «Светлого будущего» хотят сопровождать воспитанников детских домов, стать для них наставниками, которые доведут детей до высшей ступени полного образования.