Автоэксперт прокомментировал заявление Акимова о снижении «нештрафуемого порога» скорости

Вице-премьер правительства РФ Максим Акимов по итогам заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения объявил о том, что так называемый нештрафуемый порог превышения максимально допустимой скорости движения будет понижен с 20 до 10 км/час. По словам чиновника, данная мера по примерным подсчетам позволит спасти за год около 1,8 тысячи жизней людей.

Однако эти цифры ничем не подтверждены: никакой официальной статистики по смертности, зависящей именно от наличия нештрафуемого порога не существует, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор «Национального общественного центра безопасности движения» Сергей Канаев. Он высказался против всеобщего огульного снижения данного порога, предложив просто понижать скоростной режим там, где это необходимо.

«Кое-где скорость стоило бы снизить не просто на 10, но и на 20, и даже на 30 км/час, а где-то наоборот увеличить. Ну, не может быть одинакового подхода к Москве и к условной деревне Витязево — у них совершенно разные условия, в том числе и с пешеходными переходами. Однако вместо точечного уменьшения максимально допустимой скорости мы все же снижаем общий нештрафуемый порог. Но кому это выгодно? Только тем коммерсантам, которые по концессионному соглашению получают деньги с каждого штрафа. И для них это снижение — особенно первое время — принесет огромные деньги, десятки и сотни миллиардов рублей», — считает эксперт.

По его мнению, сейчас безопасность дорожного движения в России полностью отдана на откуп частному бизнесу.

«Кое-кто скажет, что камеры на дорогах у нас государственные. Да, это так, однако устанавливают их коммерсанты — и они имеют прибыль с почти каждого нарушения на дороге. Этот принцип необходимо менять — 100% всех штрафов должно получать именно государство», — уверен Канаев.

Эксперт привел в пример американский опыт: в США тоже изучали вопрос нештрафуемого порога и сделали вывод, что его наличие необходимо для успешного завершения обгона — если водитель будет бояться превысить максимально допустимую скорость и слишком долго двигаться по встречной полосе, это может привести к лобовому столкновению. И в этом плане делать его слишком маленьким нельзя, иначе теряется весь смысл.

«Мир идет по пути комплексного решения проблем с безопасностью дорожного движения, не делая акцент на одном лишь ограничении скорости. Здесь и грамотная организация пешеходных переходов, и оснащение трасс, и многое другое», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее снижение нештрафуемого порога с 20 до 10 км/час было анонсировано председателем правительства Дмитрием Медведевым 3 декабря 2019 года. Тогда же он поручил сформировать правительственную комиссию по вопросам безопасности дорожного движения, итоги работы которой и были представлены вице-премьером Максимом Акимовым 20 декабря.