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В Пентагоне заявили о высоком уровне боевой готовности из-за КНДР

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Вашингтон, 20 декабря. США поддерживают высокий уровень боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР, заявил председатель комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли.  

Журналисты попросили Милли прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел Северной Кореи Ли ТЭ Сон о наличии у Пхеньяна «рождественского подарка» для США.

«Корея является одним из тех мест в мире, где мы всегда поддерживаем очень высокий уровень боеготовности», — сказал американский генерал, выступая в Пентагоне.

Глава оборонного ведомства США Марк Эспер при этом подчеркнул, что политическое решение — наилучший способ обеспечения прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Осенью советник МИД КНДР Ким Ге Гван говорил, что переговоры по денуклеаризации между КНДР и США еще возможны, но все будет зависеть от того, какие решения примет Вашингтон до конца года. Он рассчитывает, что «особые» отношения между главой КНДР Ким Чен Ыном и американским лидером Дональдом Трампом создадут «движущую силу» для устранения вызовов между двумя государствами в будущем.

Источник: ТАСС
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