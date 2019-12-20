Youtube подтвердил факт кибератаки на трансляцию пресс-конференции Путина

Москва, 20 декабря. Видеохостинг Youtube фактически признал наличие кибератаки на трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Модераторы портала удалили более 10 тысяч «накрученных» дизлайков к трансляции.

Отмечается, что счетчики были сброшены на четвертом часу мероприятия. На изменение показателей обратили внимание зрители трансляции в Youtube.

«С 34 тысяч дизлайков скрутили до 23 [тысяч] в секунду на моих глазах!» — цитирует свидетельства пользователей Ura.ru.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало о «беспрецедентной кибератаке» на ресурсы, транслирующие пресс-конференцию президента России. Пользователи с подозрительных аккаунтов массово ставили дизлайки и писали негативные комментарии.

Напомним, большая ежегодная пресс-конференция президента РФ прошла 19 декабря. На нее были аккредитованы 1895 журналистов, среди них были представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от изданий, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

Ранее сообщалось, что западные СМИ с помощью Youtube предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в России. Летом модераторы американского ресурса вывели в тренды ролики с призывами выйти на незаконные акции в Москве.

В то же время Youtube регулярно блокирует каналы, которые публикуют неудобные для американского ресурса видеозаписи. Так, например, доступ к каналу PolitRussia был закрыт за якобы дискриминационные высказывания.