Дамаск, 20 декабря. Военнослужащие Сирийской арабской армии остановили бронеавтомобиль военных США на автодороге между городами Хасака и Камышлы, где располагается комендатура ВКС РФ.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) остановили бронеавтомобиль с американскими военными на контрольно-пропускном пункте в населенном пункте Дамхи близ города Камышлы. Сирийские военные заставили развернуться американских военных, не позволив им воспользоваться автодорогой.

В Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлен данный инцидент. На видео можно увидеть, как бронеавтомобиль с американскими военными вынужден развернуться и поехать в обратном направлении по требованию военнослужащих САА.

Стоит отметить, что аналогичный инцидент произошел 11 декабря. Тогда военнослужащие САА остановили военный конвой США на подступах к аэропорту в городе Камышлы, где располагается комендатура ВКС РФ. Авиационная комендатура ВКС РФ начала свою работу в аэропорту города Камышлы в середине ноября. Военнослужащие комендатуры обеспечивают работу группы транспортно-боевых вертолетов армейской авиации ВКС РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, посвященного Сирии, в котором рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и автора фейков о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Вторая часть расследования посвящена связям США с боевиками ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании и поддержке террористической группировки «Исламское государство».

Третий материал ФАН посвящен военной операции России против боевиков ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с исламистскими бандформированиями на территории республики.

В четвертом расследовании ФАН рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.