Россия будет противостоять экспансии правовой системы США

Москва, 20 декабря. Россия будет противодействовать экспансии американской юридической системы, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«К сожалению, решения американской Фемиды о наказании субъектов из третьих стран касаются все больше не только каких-то действий этих субъектов в контактах именно с американскими физическими или юридическими лицами, а действий этих субъектов с субъектами же в третьих странах, не касающихся США», — указал российский дипломат.

По его мнению, установленная система становится следующим уровнем экспансии национальной правовой системы США по политическим мотивам.

Россия будет противодействовать политически мотивированной экспансии американской правовой системы любыми способами и призывать к этому единомышленников, заявил Рябков. По его словам, круг противодействия США необходимо расширять, чтобы люди осознавали опасность установления гегемонии.

Стоит отметить, что американское руководство неоднократно требовало от третьих стран выдать граждан России, которые подозреваются в США в совершении тех или иных преступлений. Например, более десяти лет назад в Бангкоке был задержан россиянин Виктор Бут, позже его экстрадировали в США. В Соединенных Штатах ему предъявили обвинение в незаконных поставках оружия «Революционным вооруженным силам Колумбии». В 2012 году его приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн долларов.