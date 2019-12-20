В Волгоградской области учительница заклеила рты ученикам скотчем



Москва, 20 декабря. Большой скандал разгорелся в одной из школ города Волжский, где учительница якобы заклеила рты второклассникам.

Информация о странных методах воспитания сначала появилась в СМИ. Сообщалось, что педагог заклеила рот скотчем семерым ученикам, которые сильно шумели. При этом она предупредила детей о наказании, если они начнут вести себя нормально.

На эту информацию тут же отреагировали региональный Минздрав и руководство образовательного учреждения. Была инициирована проверка, в ходе нее будут опрошены ученики, родители и сама учительница. Последняя сейчас находится на больничном. При этом отец одной из второклашек утверждает, что информация в СМИ не имеет ничего общего с реальностью. Мужчина сообщил, что дети, которым рты не заклеивали, просили, чтобы и им это сделали, и вообще это была игра.