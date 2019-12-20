Заседание ЕАЭС в Санкт-Петербурге. События дня. ФАН-ТВ

Заседание ЕАЭС Заседание Евразийского экономического союза проходит сегодня в Петербурге. В Северной столице собрались лидеры и представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. В ходе встречи они подведут итоги своей работы, рассмотрят текущие вопросы. До начала заседания президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили товарооборот (за несколько лет он вырос с 9 до 35,5 миллиардов долларов), развитие авиасообщения. Как отметил Александр Лукашенко, с каждым годом отношения между Минском и Москвой выходят на новый, более высокий уровень. «Мы действительно сделали очень много. И не только в социальном плане, для наших людей, это правда, но и очень многое сделали в экономике. Мы всегда констатировали, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам, у нас единая граница, у нас единая таможня», — сказал Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

Ответ на санкции США Ничего личного — просто зеркальный ответ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставит без внимания возможные санкции США против «Турецкого потока». Как считает глава государства, пополняя свой «черный список» Вашингтон вмешивается в дела Анкары. В проекте бюджета Штатов черным по белому написано, что санкции коснутся двух газопроводов: «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Первый проект (почти завершенный) — это строительство двух ниток газопровода, которые соединят через Балтийское море Россию и Германию. Второй — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Запланированные санкции смело можно назвать «антироссийскими». Еще ранее Штаты заявляли, что ответят на покупку Анкарой наших зенитных ракетных комплексов С-400. Штаты пытались навязать Турции свои комплексы Patriot, но Анкара их не оценила ни по цене, ни по качеству. Заработать на военной технике не удалось, да и с продвижением на своего сжиженного газа у американцев появляются проблемы.