Эксперты рассказали, чем закончатся переговоры РФ с Украиной по газу

Есть вероятность, что Россия и Украина заключат газовый контракт на один год, но в целом переговоры вряд ли будут иметь успех. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог Максим Жаров и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Газовые переговоры

Делегация Российской Федерации в составе главы «Газпрома» Алексея Миллера, министра энергетики РФ Александра Новака и вице-премьера РФ Дмитрия Козака приехала в Минск на переговоры с Украиной по вопросу газового транзита. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сообщается, что российская делегация прибыла в Минск около 14.00. Незадолго до этого в столицу Белоруссии прибыла украинская делегация во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.

Ранее поступила информация, что «Нафтогаз» и «Газпром» после встречи в Вене смогли прийти к предварительным договоренностям по транзиту газа из Российской Федерации через Украину. Сообщалось, что стороны ведут активное обсуждение конкретики. Однако позднее «Нафтогаз» опроверг сообщения о том, что Россия и Украина смогли достичь предварительного соглашения по транзиту газа из РФ.

Сложности переговоров

По мнению Максима Жарова, вряд ли сегодня в Минске будет достигнута какая-то конкретная договоренность по транзитному договору между Россией и Украиной. «Газпром», как следует из сегодняшних высказываний анонимных источников в российской делегации, готов заплатить три миллиарда долларов Украине по выигранному ею иску в Стокгольмском арбитраже.

«В обмен на что «Газпром» готов платить эти отступные украинским газовым шантажистам, не сообщается, но скорее всего, это транзитный контракт сроком на год. В противном случае, если российская сторона согласится на контракт с более длительным сроком действия, вырастут, как выразился сегодня президент России Владимир Путин, «риски» для нашей страны. Переговоры проходят в Минске потому, что этот город удобен для размещения как российской, так и украинской стороне», — пояснил Максим Жаров.

По мнению Антона Бредихина, вполне вероятно, что скоро украинские трубы наполнятся белорусским газом. По мнению эксперта, Киеву в целом невыгодно заключение соглашения с Россией.

«А почему бы и нет? Текущие переговоры не будут иметь успеха. Это выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Или вы можете представить, как это — подписывать договор о покупке газа со страной, которую считаешь «агрессором» и ведешь с ней «войну»? Вот и украинской делегации выгоднее вернуться домой ни с чем. Поэтому Украине остается только закупить уголь у республик Донбасса, получать газовые баррели из США и Канады, а также продолжать изучать галичанские месторождения. Вроде бы в них в сериале «Слуга народа» Зеленский видел путь к энергонезависимости», — заключил Антон Бредихин.

Украина угрожала, что в случае отсутствия транзитного контракта займется «конфискацией» российского газа, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. В Государственной думе украинские условия назвали воровством.