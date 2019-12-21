Министр просвещения России рассказала, какой «экзамен жизни» ждет детей-сирот

В Госдуме 20 декабря при информационной поддержке Медиагруппы «Патриот» прошел первый всероссийский конгресс «Светлое будущее». Его посвятили социальной адаптации воспитанников российских детдомов и возможностям их поступлениях в высшие и средние учебные заведения.

Накануне мероприятия министр просвещения России Ольга Васильева в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала о льготах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также передала ребятам личные вдохновляющие пожелания о сохранении «духа исследователя» и жизненных экзаменах.

— Ольга Юрьевна, согласны ли вы с тем, что стоит детей-сирот больше вдохновлять и ориентировать на вузы? Или, возможно, для них лучшее направление для развития – это колледжи?

— Образование — это прежде всего целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества, государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок. И он должен быть преемственным: от детского сада к школе, от школы к колледжу или вузу и так далее.

Благодаря реализации национального проекта «Образование» современная система работы с подрастающим поколением приобретает очертания, позволяющие выстроить четкий образовательный путь с самых ранних шагов ребенка. Это же касается и нашей работы с детьми-сиротами. Важнейшая задача — предоставить им возможность выбора траектории развития исходя из их взглядов и потребностей, дать совет, что будет для них лучше — обучение в колледже или вузе.

Безусловно, это их решение, но оно должно учитывать и стремительное развитие технологий, которое приводит к фундаментальным изменениям рынка труда. Например, порядка 100 наименований из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования полностью устареют. Некоторые из них устарели содержательно, другие — в принципе исчезают. Третьи изменились таким образом, что необходимые навыки можно получить, опираясь на краткосрочные курсы.

В ближайшем будущем актуальными будут те специальности, которые закреплены в перечне 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденном ранее министерством труда. Это такие профессии, как техник по обслуживанию роботизированного производства или, например, разработчик Web и мультимедийных приложений. Есть и совершенно новые направления: техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем, аддитивные технологии — то есть технологии с использованием 3D-печати. Плюс мехатроника и мобильная робототехника, графический дизайн.

Логично, что мы призываем ребят активнее искать себя в системе СПО, а сотрудничество колледжей и техникумов с будущими работодателями позволяет нам привлекать все большее число абитуриентов в эти образовательные организации.

— Достаточно ли государственной поддержки в том переходном периоде, когда дети выпускаются из детдома? Или что-то еще очевидно назрело?

— Сегодня более 39 тысяч выпускников детских домов получают услуги по сопровождению. То есть свыше половины от общей численности выпускников. В чем они заключаются? Это консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная помощь в процессе развития, воспитания, обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом мы обязаны обеспечить не просто полноценное развитие личности ребенка, но и успешно социализировать его.

Зачастую наблюдается картина, как дети не готовы к самым простым действиям в социуме — не обладают необходимыми практическими знаниями и навыками, не умеют приготовить себе еду или выбрать одежду. При этом очевидно, что умение решать простые бытовые проблемы, знание своих прав и обязанностей — это основа для успешной жизни молодых людей.

В ближайшее время понятие «сопровождение» выпускников организациями для детей-сирот будет введено в федеральное законодательство. Для этого подготовлены соответствующие изменения, которые сейчас направлены в правительство.

Продолжается работа, направленная на совершенствование форм и механизмов обеспечения жильем детей-сирот, у которых право на получение жилья наступило, но не было реализовано (это граждане от 18 лет и старше). В 2020 году восемь субъектов Российской Федерации прогнозируют стопроцентное обеспечение детей-сирот жилыми помещениями (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Мурманская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край).

Очевидно, что решить вопрос обеспечения жильем детей-сирот только выделением дополнительного финансирования не получится. Поэтому министерством проводится работа, направленная на совершенствование законодательства. Разработан проект федерального закона, направленный на расширение форм и механизмов обеспечения детей-сирот жильем. При его подготовке учитывались предложения Минфина, Минэкономразвития, Минтруда, представителей законодательной власти.

— Что сделано в сфере защиты прав детей-сирот за последнее время, о чем нам стоит рассказать аудитории?

— Хотелось бы поделиться некоторыми важными данными. В последнее время имеют позитивную динамику показатели, характеризующие выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства и устройство детей в замещающие семьи.

С 2005 года численность сведений о детях-сиротах, содержащихся в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократилась в 3,94 раза — с 186 тысяч до 47 тысяч.

Еще одна позитивная тенденция — за последний год у нас в стране передано детей в семьи на 9,2% больше, чем выявлено. На протяжении последних лет прослеживается стойкая динамика сокращения численности детей, родители которых лишены родительских прав.

Опять же работа по совершенствованию законодательства, о которой я упомянула в предыдущем ответе.

— Сами дети знают о своих льготах?

— На текущий момент в 47 из 85 регионов России имеется региональная база данных выпускников, в которой находится информация о более чем 50 тысяч выпускников. При этом только 46 субъектов Российской Федерации проводят мониторинги эффективности постинтернатного сопровождения — социологические опросы выпускников, организаций для детей-сирот по вопросам обучения, трудоустройства, обеспечения жильем, оказания социально-педагогической, психологической, правовой помощи.

Безусловно, этой работы недостаточно. И наша задача в будущем — распространить позитивный опыт на все регионы. Уже сейчас есть большой всероссийский проект — Всероссийский форум выпускников детских домов, собравший в этом году более 300 участников со всей России. Ребята смогли принять участие в мастер-классах, тренингах и круглых столах по юридической грамотности, трудоустройству и другим актуальным вопросам, связанным с социальной поддержкой и адаптацией воспитанников и выпускников детских домов.

— Как с позиции министра просвещения вы бы вдохновили ребят, чтобы они стремились развиваться, учиться дальше после детдома?

— Входя во взрослую жизнь, они, безусловно, столкнутся с новыми социальными условиями. Помимо высокой конкуренции, ребят ждет серьезный жизненный «экзамен», когда взаимодействие с окружающими потребует проявления всех знаний и умений, быстрого анализа и соотнесения информации на предмет ее как минимум достоверности. И понимание этого факта должно стать мотивом к постоянному самообучению, а также системному приобретению новых навыков.

Но самое главное, хочу пожелать ребятам приобрести и сохранить в течение всей жизни дух исследователя. В мире невероятно много интересного. Стремитесь делать, создавать что-то индивидуальное, пусть даже маленькое, но свое открытие, изобретение или творение. Это будет созидательный вклад в развитие цивилизации, и ваша жизнь обретет особый смысл. Верьте в себя и никогда не предавайте дело.

По данным Министерства просвещения РФ, общее количество детских домов за период с 2015 по 2018 годы сократилось на 24%. За период с 2015 года число детей-сирот, которые воспитывались в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 46% — с 87,2 тысячи в 2015 году до 47,1 тысячи по состоянию на начало 2019 года.