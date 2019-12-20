Информация о «минировании» всех станций московского метрополитена оказалась ложной

Москва, 20 декабря. Сообщения о «минировании» всех станций Московского метрополитена не подтвердились. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах столицы.

По его словам, ранее администрация Московского метрополитена получила анонимное сообщение, в котором говорилось, что «все станции метро заминированы». Сотрудники экстренных служб проверили данную информацию, не обнаружив опасных или взрывчатых веществ на станциях Московского метрополитена.

Кроме того, 20 декабря анонимные сообщения о минировании поступили в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Также были «заминированы» более 20 школ, около 10 детских садов и 11 судов и храм Христа Спасителя.

Стоит отметить, что волна «минирований» судов, станций метро и других социальных объектов Москвы продолжается на более двух недель. Сотрудники специальных служб проверяли все сообщения о «минировании», однако опасных или взрывчатых веществ обнаружено не было.