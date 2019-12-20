Москва, 20 декабря. Следственный комитет РФ сообщил о смерти еще одного сотрудника правоохранительных органов, который был ранен во время стрельбы возле офиса ФСБ на Лубянской площади в Москве. Таким образом число жертв преступления выросло до двух человек.

«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Действия нападавшего пресечены в результате спецоперации», — говорится в сообщении.

Ведомство сформировало оперативный штаб, куда вошли наиболее опытные сотрудники СК РФ и ФСБ. Уже установлена личность нападавшего. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

Накануне вечером он открыл огонь возле офиса Федеральной службы безопасности. Как сообщают СМИ, незадолго до преступления Манюров ездил из Подольска в Москву, чтобы тренироваться в одном из столичных стрелковых клубов, а в ноябре даже занял одно из призовых мест на соревнованиях клуба.

Источник Федерального агентства новостей рассказал, что нападавший приобрел охотничий билет, чтобы беспрепятственно перевозить оружие, однако сам охотником не был. Известно также, что стрелок брал справку из психиатрического диспансера в конце ноября прошлого года для работы. Справку ему благополучно выдали, поскольку на учете он никогда не состоял.