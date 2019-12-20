Москва, 20 декабря. Житель Московской области Евгений Манюров устроил стрельбу у здания ФСБ РФ на Большой Лубянке, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В ходе расследования установлена личность нападавшего, это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров», — говорится в сообщении СК РФ.

Для расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов был создан оперативный штаб, в который вошли следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ и сотрудники ФСБ РФ.

Как сообщили в ведомстве, 39-летний житель Подмосковья в четверг вечером открыл огонь по правоохранителям у здания ФСБ на Большой Лубянке. Жертвами стрельбы стали два сотрудника спецслужбы: один погиб на месте, второй скончался в больнице. Еще пять человек, в том числе один гражданский, пострадали. Нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации. Ранее источники рассказали Федеральному агентству новостей о стрелке. По их словам, мужчина был замкнут, но в то же время приветлив. Собеседники агентства добавили, что у нападавшего были серьезные проблемы со здоровьем — лишь за год он был у врачей различного профиля почти 30 раз.