В России ужесточили правила скоростного режима на дорогах

Москва, 20 декабря. Российские власти приняли решение снизить допустимый (не наказываемый штрафом) порог превышения скорости на дороге с 20 до 10 км час. Об этом в пятницу заявил вице-премьер Максим Акимов.

«Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены — в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысячи жизней людей. Вот это цена вопроса», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Акимова, на сегодняшний день столь высоких допустимых порогов превышения скорости нет больше ни в одной цивилизованной стране мира. При этом чиновник подчеркнул, что снижение произойдет на сразу, а постепенно. Сперва власти опробуют новые правила скоростного режима на пилотных зонах, передает НСН. Ожидается, что все необходимые поправки в законодательство будут внесены в течение следующего года.

Напомним, что ранее вопрос о снижении нештрафуемого лимита поднимал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву проанализировать такую возможность.