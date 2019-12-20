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Эксперт рассказал, зачем Эрдоган поддерживает вбросы о ЧВК «Вагнера» в Ливии

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Эксперт рассказал, зачем Эрдоган поддерживает вбросы о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Военный аналитик Александр Перенджиев уверен, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеренно смещает информационную повестку в сторону ЧВК «Вагнера», чтобы обосновать вторжение Анкары в Ливию.

Ранее информационное агентство Anandolu записало с Эрдоганом большое интервью, в котором турецкий лидер сообщил, что на территории Ливии якобы действует ЧВК «Вагнера».

«Для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что действия Халифы Хафтара по продвижению к центру Триполи вызывают у него серьезное раздражение. По словам Эрдогана, фельдмаршал «не имеет легитимности на территории Ливии», а потому в случае если возглавляемое Файезом Сарраджем руководство так называемого Правительства Национального Согласия (ПНС) запросит помощи у Анкары, то последняя отправит в Ливию все что потребуется, включая войска.

Ливия

В свою очередь член экспертного совета «Офицеры России», доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Эрдоган использует вбросы о ЧВК «Вагнера», чтобы обосновать собственное вторжение в Ливию».

«Эрдогану сейчас нужно какое-то обоснование для настоящего вторжения в Ливию. В данном случае мне что-то подсказывает, что он (президент Турции — Прим. ФАН) не сам додумался до этого шага, а ему подсказал кто-то из советников. И, скорее всего, это были советники, изучающие российскую либеральную прессу и знающие о вбросах о ЧВК. Скажу еще, что тут, скорее всего, решаются две задачи: обосновывается вторжение и высвечивается намек на то, что Россия — не белая и не пушистая, так как помогает воюющему с ПНС Хафтару. Пусть она оказывает хотя бы моральную поддержку, но в любом случае оказывает», — поясняет эксперт.

При этом Перенджиев напоминает, что Турции не удалось реализовать свои геополитические амбиции на территории Сирийской Арабской Республики, поэтому пришлось срочно переключать внимание на Ливию.

Армия Турции

«Турки не смогли закрепиться в Сирии, потому что Дамаск отдал предпочтение Москве и сейчас Анкара мстит России, вбрасывая сообщения о ЧВК «Вагнера». При этом сами же турки перевозят террористов из сирийского Идлиба, поддерживают террористов ПНС вооружением и военной техникой. Сейчас Анкара покушается на деньги, на ресурсы Ливии, пытается укреплять свое влияние на территории Африки и им чем-то необходимо обосновать появление там турецких войск», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, средства массовой информации не раз сообщали о связях Турции с боевиками ПНС в Ливии. Анкара поставляет бандформированиям оружие, боеприпасы и радикальных исламистов из Сирии. Об этом также заявляли и в Ливийской национальной армии, и представители Тобрукского правительства.

Эксперт рассказал, зачем Эрдоган поддерживает вбросы о ЧВК «Вагнера» в Ливии

В настоящее время на востоке страны, в Тобруке, действует законно избранный народом парламент — Палата представителей — и сформировано Временное правительство Ливии. В свою очередь Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара контролирует порядка 90% территории страны и на фоне успешного наступления ЛНА террористы ПНС Ливии готовятся к бегству за границу. Об этом на Конференции по Средиземноморскому диалогу заявил глава «МИД» так называемого ПНС Мохаммед Сияла.

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