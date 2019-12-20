Эксперт рассказал, зачем Эрдоган поддерживает вбросы о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Военный аналитик Александр Перенджиев уверен, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеренно смещает информационную повестку в сторону ЧВК «Вагнера», чтобы обосновать вторжение Анкары в Ливию.

Ранее информационное агентство Anandolu записало с Эрдоганом большое интервью, в котором турецкий лидер сообщил, что на территории Ливии якобы действует ЧВК «Вагнера».

«Для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что действия Халифы Хафтара по продвижению к центру Триполи вызывают у него серьезное раздражение. По словам Эрдогана, фельдмаршал «не имеет легитимности на территории Ливии», а потому в случае если возглавляемое Файезом Сарраджем руководство так называемого Правительства Национального Согласия (ПНС) запросит помощи у Анкары, то последняя отправит в Ливию все что потребуется, включая войска.

В свою очередь член экспертного совета «Офицеры России», доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Эрдоган использует вбросы о ЧВК «Вагнера», чтобы обосновать собственное вторжение в Ливию».

«Эрдогану сейчас нужно какое-то обоснование для настоящего вторжения в Ливию. В данном случае мне что-то подсказывает, что он (президент Турции — Прим. ФАН) не сам додумался до этого шага, а ему подсказал кто-то из советников. И, скорее всего, это были советники, изучающие российскую либеральную прессу и знающие о вбросах о ЧВК. Скажу еще, что тут, скорее всего, решаются две задачи: обосновывается вторжение и высвечивается намек на то, что Россия — не белая и не пушистая, так как помогает воюющему с ПНС Хафтару. Пусть она оказывает хотя бы моральную поддержку, но в любом случае оказывает», — поясняет эксперт.

При этом Перенджиев напоминает, что Турции не удалось реализовать свои геополитические амбиции на территории Сирийской Арабской Республики, поэтому пришлось срочно переключать внимание на Ливию.

«Турки не смогли закрепиться в Сирии, потому что Дамаск отдал предпочтение Москве и сейчас Анкара мстит России, вбрасывая сообщения о ЧВК «Вагнера». При этом сами же турки перевозят террористов из сирийского Идлиба, поддерживают террористов ПНС вооружением и военной техникой. Сейчас Анкара покушается на деньги, на ресурсы Ливии, пытается укреплять свое влияние на территории Африки и им чем-то необходимо обосновать появление там турецких войск», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, средства массовой информации не раз сообщали о связях Турции с боевиками ПНС в Ливии. Анкара поставляет бандформированиям оружие, боеприпасы и радикальных исламистов из Сирии. Об этом также заявляли и в Ливийской национальной армии, и представители Тобрукского правительства.

В настоящее время на востоке страны, в Тобруке, действует законно избранный народом парламент — Палата представителей — и сформировано Временное правительство Ливии. В свою очередь Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара контролирует порядка 90% территории страны и на фоне успешного наступления ЛНА террористы ПНС Ливии готовятся к бегству за границу. Об этом на Конференции по Средиземноморскому диалогу заявил глава «МИД» так называемого ПНС Мохаммед Сияла.