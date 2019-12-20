Пользуясь вбросами о ЧВК «Вагнер», Эрдоган готовит информационный плацдарм в Ливии

Президент Турции заявил, что Анкара «не будет молчать о наемниках Халифы Хафтара, поддерживаемых Россией» — по мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, войска ЛНА получают военную помощь якобы от ЧВК «Вагнера». Президент сделал такие выводы на основании обеспокоенности со стороны Москвы относительно перспективы размещения турецкой военной базы в Триполи.

«Через ЧВК «Вагнер» они буквально работают наемниками Хафтара в Ливии. Вы знаете, кто им платит. Было бы неправильно, если бы мы молчали по этому поводу», — заявил Реджеп Эрдоган в эфире телекомпании NTV на обратном пути из Малайзии.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, новые повороты в ливийском вопросе будут после встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в следующем месяце — несколько дней назад лидеры стран провели телефонный разговор.

«Исключать возможность отправки турецких войск в Ливию нельзя — проблема в том, что, по большому счету, турецкий военный контингент уже там находится, как и турецкое оружие. Но это носит неофициальный характер. В ближайшее время состоится Берлинская конференция, и подобные заявления со стороны Эрдогана — это, своего рода, «игра мускулов», повышаются ставки», — говорит эксперт.

По мнению Онтикова, в случае, если Анкара все же разместит турецкий военный контингент на территории Ливии и об этом будет заявлено официально, это станет новой фазой в ливийском конфликте, однако не имеющей положительного исхода. Востоковед акцентирует внимание на том, что присутствие турецких войск в районе Триполи станет «красной тряпкой» для ОАЭ, Египта, Франции и ряда других стран.

«Сейчас идет достаточно прорывное наступление Хафтара на Триполи — войска (ЛНА – Прим. ФАН) потихоньку продвигаются, не менее успешное продвижение со стороны Ливийской национальной армии было и в апреле. Если бы не внешняя поддержка ПНС, в том числе, Турцией, Триполи давно было бы уже под Хафтаром. Аналогичная ситуация разворачивается и сейчас, и потому Эрдогану любые действия со стороны маршала не нравятся, и он будет всячески им препятствовать», — заключил Андрей Онтиков.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин утверждает, что президент Турции использует вбросы о ЧВК «Вагнер», чтобы оправдать собственное вторжение в Ливию и пытается этими заявлениями отвлечь мировое сообщество от недавно подписанных с главой ПНС Ливии соглашений о морских границах.

«Ему (Эрдогану – Прим. ФАН) нужно информационно обеспечить размещение своих баз и войск в Ливии, отбиваться от того, что он поддерживает переправку боевиков из сирийских группировок через Турцию в Ливию. В российских СМИ регулярно поднимается эта тема — у нас часто сообщают о переправке боевиков, связанных с «Аль-Каидой»1 через Турцию, используя их для поддержки Сарраджа. Соответственно, Эрдоган обеспечивает информационный контрудар — обвинить Москву в том, что она поддерживает Хафтара. Получается своеобразное «алаверды»: вы обвиняете нас, а мы вас обвинять будем. Все в традициях информационной войны. Пока обсуждают Россию, Турция будет пытаться более свободно закреплять свое присутствие не только в базе на территории Триполи или вблизи аэропорта «Митига», но и в отношении морского пространства к югу от Кипра — на спорной территории», — поясняет Рожин.

Напомним, в пятницу российская сторона выразила обеспокоенность ввиду возможного размещения турецкого военного контингента на территории Ливии. В России отметили, что заключенные между Файезом Сарраджем и Реджепом Эрдоганом соглашения ставят перед Москвой много вопросов.

Ранее Турция подписала соглашения о безопасности с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, которое может углубить военное сотрудничество между странами, сообщает Reuters. Кроме того, до этого из Анкары уже поставлялись партии оружия в обход эмбарго ООН — в отчете экспертов ООН говорится, что ПНС Сарраджа обратилось к Турции за помощью после того, как Хафтар получил поддержку от Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов.

Потенциальное размещение турецких войск в Ливии президент Турции обсудит с Владимиром Путиным в ходе переговоров в следующем месяце.

1 Организация запрещена на территории РФ.