Boeing планирует вернуть Starliner на Землю в течение двух суток

Вашингтон, 20 декабря. Американская компания Boeing планирует вернуть корабль Starliner на поверхность Земли в течение 48 часов. Об этом рассказал вице-президент корпорации Джим Чилтон.

По его словам, выбранная орбита позволяет приземлиться на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

«Мы выбрали ее, потому что она позволяет вернуться в Уайт-Сэндз в течение 48 часов», — цитирует заявление Чилтона Twitter корпорации.

Ранее на корабле Starliner не включились маневровые двигатели для коррекции орбиты. Причины нештатной ситуации пока не установлены, сообщил вице-президент Boeing.

«Своевременного включения двигателей не произошло. Мы пока не определили причину», — отметил Чилтон.

Напомним, компания Boeing разработала новый корабль Starliner массой 13 тонн. Космическое судно имеет экипаж из семи астронавтов и может совершать автономный полет в течение 60 часов. 19 декабря корабль был впервые запущен в беспилотном режиме с авиабазы в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Предполагалось, что он достигнет Международной космической станции.

«Газета.ру» сообщала, что вместо экипажа во время испытательного полета на борту был размещен антропоморфный манекен Роузи, оснащенный 15 датчиками, и около 270 килограммов груза — в том числе одежда, продовольствие и подарки к Рождеству и Новому году.