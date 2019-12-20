Вашингтон, 20 декабря. США останутся в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Заявления Эспера полностью противоречат реальным целям Вашингтона в Сирийской арабской республике, а состоит они вовсе не в борьбе с ИГ1, а в воровстве нефти этой страны. А террористы им в этом активно помогают, вместе с курдскими боевиками они охраняют скважины и сопровождают нефтевозы, которые контрабандой вывозят черное золото в Ирак.

18 декабря стало известно, что американские военные вернулись на шесть баз на северо-востоке Сирии, которые ранее они спешно оставили из-за проведения Турцией операции «Источник мира». Именно в этом регионе расположены нефтеносные поля, оккупированные курдами.

Сегодня свое беспокойство из-за попыток США овладеть нефтяными скважинами в Сирии выразил глава Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале декабря Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященную преступной деятельности США в Сирии. Источник ФАН рассказал, как Штаты снабжают террористов деньгами и оружием, чтобы боевики помогали им вести нефтяной бизнес. Кроме того, выяснилось, что с террористическими организациями сотрудничают и российские либеральные издания. В частности, «Новая газета» и ее корреспондент Денис Коротков, автор фейков о ЧВК «Вагнера». Телефон этого продажного журналиста был найден в вещах боевиков, уничтоженных в Дейр-эз-Зоре. Пособничество их велось при активной поддержке беглого олигарха Михаила Ходорковского.

9 декабря на сайте ФАН вышел о третий материал из серии публикаций об обстановке в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами, а 16 декабря — расследование ФАН о том, как США организовали в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.