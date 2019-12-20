МИД Польши готовит ответ на слова Путина о начале Второй мировой войны

Варшава, 20 декабря. Польские власти анализируют слова президента России Владимира Путина о вводе советских войск на территорию республики в начале Второй мировой войны и подготовят ответ, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.

На прошедшей 19 декабря пресс-конференции российский лидер напомнил, что войска СССР вошли на территорию Польши после того, как правительство республики потеряло контроль над своими вооруженными силами и тем, что происходит в стране. Глава России добавил, что правительство Польши «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы», и в связи с этим «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему», приводит RT слова Путина.

«Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», — цитирует РИА Новости польского дипломата.

Комментируя заявление Путина, Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава «начинает выигрывать борьбу за историческую правду».

Польские власти утверждают, что Советский союз в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией, напомнило «Утро.ру». Польша считает, что у Москвы другой взгляд на историю Второй мировой войны — поэтому на посвященные 80-й годовщине начала войны мероприятия, которые состоялись в сентябре в Варшаве, Россию не пригласили.