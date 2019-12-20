Россия договорилась с Белоруссией о поставках газа и нефти, заявил Лукашенко

Санкт-Петербург, 20 декабря. Россия договорилась с Белоруссией об объемах поставок нефти и газа в следующем году. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Концептуально договорились, что в будущем году Белоруссия покупает у РФ примерно 20 млрд кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров», — отметил он.

Что касается поставок нефти, то здесь речь идет о 24 –25 млн тонн. Лукашенко не стал уточнять стоимость энергоносителей, однако подчеркнул, что она будет не выше, чем в 2019 году, пишет агентство «БелТА». Ожидается, что на следующей неделе представители «Газпрома» обсудят данный вопрос с белорусскими специалистами.

Напомним, что в пятницу Путин и Лукашенко встретились в Петербурге, где сегодня проходит саммит ЕАЭС. Белорусский лидер заявил, что не исключает возможность еще одной встречи со своим российским коллегой до конца года. Кроме того, в ближайшее время Лукашенко планирует провести телефонные переговоры с Путиным, чтобы решить некие «президентские вопросы».

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что стороны смогли согласовать вопросы, касающиеся сельского хозяйства, связи, таможни и регулирования алкогольного рынка. Однако три вопроса, которые мешают интеграции РФ и Белоруссии, по-прежнему остаются в повестке переговоров. Речь идет о нефти, газе и налогах.