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Рейтинг Путина вырос до 64% после итоговой пресс-конференции

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Рейтинг Путина вырос до 64% после итоговой пресс-конференции

Москва, 20 декабря. Рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос после большой ежегодной пресс-конференции и достиг 64%. Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) .

По информации ВЦИОМ, 19 декабря показатель одобрения деятельности президента вырос и составил 64%, при этом на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71% респондентов. Неделю назад эти показатели имели более низкие значения.

«За прошлую неделю, с 9 по 15 декабря, показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению составил 62,5%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 69,3% респондентов (не доверяют 26,3%)», — сообщает ВЦИОМ.

Во время проведения пресс-конференции главы государства в разных городах России социологи организовали фокус-группы. Эксперты использовали метод измерения восприятия видеоматериалов, чтобы выяснить отношение респондентов к пресс-конференции. Отмечается, что реакция опрошенных фиксировалась в режиме реального времени.

В сообщении ВЦИОМ говорится, что наиболее популярными среди респондентов темами пресс-конференции были здравоохранение, демографическая ситуация, работа правоохранительных органов, отстранение российских спортсменов от соревнований, законопроект о домашнем насилии.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ состоялась 19 декабря в 15 раз. На мероприятие было аккредитовано 1895 журналистов.

Источник: ВЦИОМ
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