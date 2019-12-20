ФАН представляет претендентов на победу в конкурсе «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей продолжает проводить конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители определяются дважды в месяц. Конкурс «Хорошие новости России» призван поддерживать талантливых блогеров и журналистов из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. Данный формат конкурса проводится параллельно с основным конкурсом, победителей которого определяют дважды в год.

Федеральное агентство новостей представляет список претендентов на победу в конкурсе «Хорошие новости России» и предлагает всем желающим проголосовать за понравившиеся материалы. Их отбирали члены конкурсного жюри.

1. «Баранова — лучшее, что случалось с Калининградом!» за авторством Аркадия Гершмана. Автор ведет блог в «Живом Журнале» под названием «Город для людей», где рассказывает различных факты о городах мира. В данном случае его статья посвящена открытию улицы профессора Баранова в Калининграде. И, как пишет автор, «получилось божественно!».

2. «Собор, «Хаятты», детские сады — что обещают открыть и достроить во Владивостоке в 2020 году». Материал был опубликован на новостном портале «ВЛ Новости» и рассказывает о том, что в 2020 году во Владивостоке заработают гостиницы, когда-то бывшие «Хаяттами», достроят Спасо-Преображенский собор на площади и запустят несколько детских садов, которые так необходимы любому крупному городу.

3. «Краснодарский край в рамках нацпроекта экспортировал в 2019 году более 215 тысяч тонн животной продукции». Сюжет был опубликован на новостном сайте «Кубанские Новости». Краснодарскому краю в больших объемах удалось отравить мясо птицы и субпродукты в Китай, Грузию, Абхазию, Вьетнам и на Украину.

4. «В Вологодской области потратят 17 миллионов на школьные автобусы». Новость была опубликована на портале Vologda-poisk.ru. Автор: Карина Кедрова. В рамках программы «Школьные автобусы» будет потрачено 17 миллионов рублей. Автобусы будут подвозить детей из сельской местности в образовательные учреждения.

5. «Вот мост почти и готов: завершается ремонт «МОСТА ДРУЖБЫ» на реке Сугутка между деревней Козыльяры и селом Шигали». Материал был опубликован на официальном сайте Урмарского района Чувашской Республики. Автор: Валерий Нарсов. На реке Сугутка между деревней Козыльяры и селом Шигали был построен новый мост.

6. «Фельдшеры примчались на вызов за 13 минут и решили принимать роды на дому» за авторством Симиковой Полины. Сюжет был опубликован на новостном портале «ProГОРОД». Новость рассказывает о бригаде скорой помощи в Чебоксарах, которая приняла роды на дому.

7. «В Башкирии построят «Медовую деревню». Сюжет был опубликован на портале UfacityNews.ru. Автор: Гульфия Галинурова. В селе Ивано-Казанка Иглинского района строится «Медовая деревня», которая будет включать в себя десять гостевых домов, ремесленные мастерские, колодно-бортевую пасеку, конеферму, кумысную ферму, манежи для игры в «Ылак», а также для пеших и конных лучников.

8. «В Сахалинской области запустят новые скрининговые программы по выявлению рака». Сюжет был опубликован на портале «Сахалин.инфо». В 2020 году в регионе будет запущен ряд скрининговых программ, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний.

9. «Кабинет неотложной помощи откроют в отремонтированной детской больнице Биробиджана». Материал был опубликован на новостном портале ИА ЕАОMedia. Впервые в детской поликлинике будет открыт кабинет неотложной помощи, сюда будут направляться дети в «остром» состоянии.

10. «В Саранске отремонтировали 208 крыш». Сюжет за авторством Ирины Злобиной был опубликован в электронной газете «Известия Мордовии». В рамках краткосрочной программы капитального ремонта в столице Мордовии было отремонтировано 208 кровель в многоквартирных домах.

В результате общенародного голосования будут выбраны три победителя. Автор материала, набравшего больше всего голосов, получит 30 тысяч рублей, денежный приз за второе место составит 20 тысяч рублей, за третье место — 10 тысяч рублей.

Общенародное голосование продлится до пятницы, 27 декабря (закончится в 18:00 по мск). Каждые две недели в пятницу эксперты и читатели ФАН будут определять десять материалов, претендующих на призовые места в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». А победители будут определяться путем онлайн-голосования.

Желающим принять участие в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» нужно прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указывая, что они хотят побороться за призы, которые будут присуждаться дважды в месяц (конкурс актуальных публикаций).

Материалы для голосования были отобраны конкурсным жюри, в которое входят:

Александр Малькевич, российский журналист, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей.

Ольга Ковитиди, член Совета Федерации, сенатор от Крыма.

Сергей Ушаков, главный редактор портала «Журналистская правда».

Владимир Тулин, европейский обозреватель Федерального агентства новостей.

Евгений Бень, российский публицист, литературовед, культуролог, эксперт Федерального агентства новостей.

Наталья Макеева, обозреватель Федерального агентства новостей.

Роман Носиков, колумнист Федерального агентства новостей.

31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Ознакомиться с правилами конкурса и скачать заявку можно здесь.