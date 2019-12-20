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Жители Сегежи хотят провести независимую экспертизу окружающей среды

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Жители Сегежи хотят провести независимую экспертизу окружающей среды

Активисты города Сегежа в Республике Карелия собирают средства на независимую комплексную экологическую экспертизу окружающей среды в лаборатории из другого региона.

Жители Сегежи уже не в первый раз столкнулись с проблемой загрязнения окружающей среды. По их словам, город периодически охватывает сероводородный туман, наблюдается массовая гибель птиц.

«Птицы гибнут по сей день. Несколько дней назад я своими глазами видел», — рассказал Федеральному агентству новостей независимый эколог Андрей.

«Люди многие жалуются, что стало тяжелее дышать, и у многих появился кашель. У меня тоже появился, а я никогда в жизни не кашлял», — продолжил собеседник агентства.

Горожане винят в этом Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат. На последний запрос в Балтийско-Арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора активистам подтвердили превышение предельно допустимой концентрации на стационарных источниках АО «Сегежский ЦБК». В связи с чем решается вопрос о привлечении должностного и юридического лица АО «Сегежского ЦБК» к административной ответственности.

Жители Сегежи хотят провести независимую экспертизу окружающей среды

«Мы не требуем закрытия комбината. Прекрасно понимаем, что это градообразующее предприятие. Мы пытаемся добиться от руководства модернизации предприятия (а именно установку очистных систем). Никто не преследует других целей», — пишут в социальных сетях местные жители.

Жители Сегежи хотят провести независимую экспертизу окружающей среды

В пресс-службе Сегежского ЦБК Федеральному агентству новостей сообщили, что в начале 2019 года на предприятии была проведена реконструкция электрофильтра на СРК-4 стоимостью 200 миллионов рублей. В результате чего на ближайшую перспективу снизились выбросы газов на действующих технологических потоках Сегежского ЦБК. А в ближайшие два года будет установлена вторая ступень очистки — появится насадочный абсорбер для неконденсируемых газов с бункера щепы и будет построена новая дымовая труба.

Ранее стало известно, что в 2023 году в России появится отрасль по переработке отходов I-II классов опасности

Источник: Федеральное агентство новостей
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