Жители Сегежи хотят провести независимую экспертизу окружающей среды

Активисты города Сегежа в Республике Карелия собирают средства на независимую комплексную экологическую экспертизу окружающей среды в лаборатории из другого региона.

Жители Сегежи уже не в первый раз столкнулись с проблемой загрязнения окружающей среды. По их словам, город периодически охватывает сероводородный туман, наблюдается массовая гибель птиц.

«Птицы гибнут по сей день. Несколько дней назад я своими глазами видел», — рассказал Федеральному агентству новостей независимый эколог Андрей.

«Люди многие жалуются, что стало тяжелее дышать, и у многих появился кашель. У меня тоже появился, а я никогда в жизни не кашлял», — продолжил собеседник агентства.

Горожане винят в этом Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат. На последний запрос в Балтийско-Арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора активистам подтвердили превышение предельно допустимой концентрации на стационарных источниках АО «Сегежский ЦБК». В связи с чем решается вопрос о привлечении должностного и юридического лица АО «Сегежского ЦБК» к административной ответственности.

«Мы не требуем закрытия комбината. Прекрасно понимаем, что это градообразующее предприятие. Мы пытаемся добиться от руководства модернизации предприятия (а именно установку очистных систем). Никто не преследует других целей», — пишут в социальных сетях местные жители.

В пресс-службе Сегежского ЦБК Федеральному агентству новостей сообщили, что в начале 2019 года на предприятии была проведена реконструкция электрофильтра на СРК-4 стоимостью 200 миллионов рублей. В результате чего на ближайшую перспективу снизились выбросы газов на действующих технологических потоках Сегежского ЦБК. А в ближайшие два года будет установлена вторая ступень очистки — появится насадочный абсорбер для неконденсируемых газов с бункера щепы и будет построена новая дымовая труба.

Ранее стало известно, что в 2023 году в России появится отрасль по переработке отходов I-II классов опасности.