Путин заявил, что Запад до сих пор пугают Россией

Санкт-Петербург, 20 декабря. Западные деятели во все времена пугали свои народы Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

«И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно какая она — смысл сохраняется», — сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства показал лидерам стран СНГ архивные документы, которые рассказывают о событиях, ставших причиной начала Второй мировой войны.

Архивные документы содержат детали встречи в Мюнхене с участием лидеров Германии, Великобритании, Франции и Италии, которая состоялась 29 сентября 1938 года. По итогам этой встречи были подписаны соглашения, которые предусматривали ликвидацию Чехословакии как суверенного государства, что привело к углублению мирового политического кризиса и началу Второй мировой войны.

Ранее Владимир Путин заявил, что его задела принятая Европарламентом резолюция «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Глава государства отметил, что резолюция Европарламента является попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР, народы которого освободили Европу от фашизма.