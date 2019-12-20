Главные новости 20 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 20 декабря.

Польша откажется от закупки американских истребителей F-35. Они разочаровали военных. Польша заявила о преимуществах российских МиГ-29 перед американскими F-35.

Журналистка Алла Брылева, не озвучившая свое предложение на пресс-конференции президента РФ, поделилась им с ФАН. Трижды не задавшая вопрос Путину журналистка поделилась своими предложениями к президенту.

Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать «Северный поток — 2», пишет Bild. Меркель «объявила войну» в ответ на санкции против «Северного потока — 2».

Ветеран ЦСН ФСБ Виталий Демидкин заявил о необходимости усилить контроль над работой ЧОП с иностранным управлением. Ветеран «Альфы» призвал усилить контроль над иностранными ЧОПами после стрельбы на Лубянке.

Путин раскритиковал решение Ленина присоединить к Украинской Советской Социалистической Республике исконно русские земли. Крымский политолог рассказал, как и из каких земель создавалась современная Украина.

Протесты против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине перекинулись из столицы в регионы страны. Противники земельной реформы на Украине перекрыли дороги в Виннице и Одесской области.

Россия и Украина достигли соглашения по газу. Трамп потребовал начать процесс по импичменту в Сенате. В Боливии изменят названия стадионов с именем Моралеса. Новые подробности стрельбы на Лубянке. События дня. ФАН-ТВ.

В ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал об авторе так называемой украинской идентичности. Вассерман поддержал Путина, назвав идею украинской нации выдумкой польских шляхтичей.

Представители «Газпрома» заявили, что Россия и Украина продолжит переговоры по транзиту газа уже в эту пятницу, 20 декабря. Переговоры России и Украины по газу продолжатся в пятницу в Минске.

Возможностей российской медицины достаточно для лечения сложных заболеваний, в том числе у детей. Голикова объяснила, почему приходится собирать деньги больным детям.