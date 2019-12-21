Сирия, 21 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** обстреливают сирийцев при попытке бежать из Идлиба в Турцию. Новые жертвы бомбардировок ВВС коалиции США были найдены в Ракке. Радикалы прибегли к новым провокациям на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу исламистов вблизи города Джурин на северо-западе Хамы; обнаружили тела двух сирийцев под обломками здания в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: заявила об уничтожении танка САА на северо-востоке Латакии; открыла огонь по сирийцам, пытавшимся перебраться в Турцию из Идлиба.

Провинция Латакия

Новостной портал Step News Agency сообщает о новых вооруженных столкновениях в северной части Латакии. Отмечается, что радикалы исламистских бандформирований активизировали боевые действия в районе города Кабана, ударив по позициям Сирийской арабской армии (САА). Оппозиционные источники утверждают, что под огнем джихадистов был уничтожен танк правительственных подразделений, однако пока эта информация нуждается в проверке. Таким образом, боевики не перестают осуществлять провокации на линии соприкосновения сил сторон. Как известно, на данном направлении базируются отряды таких радикальных бандгрупп как «Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ).

Провинция Идлиб

Поступают данные о массовом бегстве мирного населения из оккупированных исламистами вооруженной оппозиции районов. Согласно сведениям агентства новостей Anna-News, многие сирийцы попытались прорваться на территорию Турции через пограничный переход «Баб Эль-Хава», однако столкнулись с сопротивлением антиправительственного альянса «Тахрир аш-Шам». Боевики «Джебхат ан-Нусры» открыли огонь по тем, кто намеревался покинуть зону их контроля. Напомним, прежде подобная ситуация также наблюдалась и в районе гуманитарного коридора «Абу-Духур», к которому жители стремились для перехода в освобожденные Сирийской арабской армией (САА) районы. Тогда исламисты обстреляли автомобили с семьями беженцев, а также занялись уничтожением дорог, ведущих к пункту пропуска. Как известно, радикалы надеются удержать население для использования его в качестве так называемого живого щита.

Провинция Ракка

Появилась информация об обнаружении нового свидетельства преступлений возглавляемой США международной коалиции. Как передает на свей странице в сети Twitter военный источник (alkhabour21), тела двух человек были извлечены из-под обломков здания, которое было уничтожено в результате бомбардировок западного альянса, проводившихся еще во время операции по захвату Ракки. Жертвы авианалетов находились в одном из жилых кварталов города. Как известно, под ударами ВВС стран союзников тогда погибли сотни гражданских лиц. После выхода террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в октябре 2017 года, административный центр провинции перешел под контроль проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF). В свою очередь курдские радикалы пренебрегли необходимыми мерами по зачистке города от следов военного присутствия ИГ1, ввиду чего с момента его передачи правительственным силам 16 октября, здесь находят все новые и новые жертвы агрессии США и их союзников.

Провинция Хама

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что боевики продолжают провоцировать стычки с Сирийской арабской армией (САА) и ее союзниками на границах «Большого Идлиба». На этот раз джихадисты террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной во главе с «Джебхат ан-Нусрой», открыли огонь по лагерю проасадовских ополченческих отрядов на подступах к городу Джурин на северо-западе региона. По предварительным данным, в результате обстрела был убит один из бойцов проправительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.