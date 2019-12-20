Примерившая фиолетовые брюки Волочкова дала гневную отповедь всем хейтерам

Москва, 20 декабря. Известная балерина Анастасия Волочкова представила новый образ, облачившись в брючный костюм. На одной фотографии танцовщица щеголяет в длинных синих брюках и такого же цвета пиджаке. На второй — в костюме бирюзового цвета с фиолетовой рубашкой.

В подписи к первому снимку Волочкова рассказала о своей любви к новогодним украшениям. Комментируя второй снимок, она дала гневную отповедь всем хейтерам, которые без всяких причин выплескивают негатив в соцсетях. Балерина пришла к выводу, что ими движет обычная зависть и безделье, отмечает Пятый канал.

«Причин несколько: зависть, неудовлетворенность жизнью, ущербность, безделье, неимение того, что заслужено и достигнуто другими личностями, недолюбленность, отсутствие самореализации, воспитания и, конечно, любви», — пишет она в Instagram.

Волочкова призналась, что ей жаль таких людей, поскольку они, в отличие от нее, не окружены любящими людьми. Артистка также напомнила, что создаваемый ею образ и она сама — это две разные вещи, которые многие смешивают.

Подписчики единогласно поддержали новый стиль Волочковой и заявили, что она никому ничего не должна доказывать.

«Настя, ты хороший человек. Не надо никому ничего доказывать, будь всегда собой!», «Фото классное, отличное, красивое!», «Красивая, нежная аристократка. Вам очень идет. Лучше, чем бикини», «Здесь очень красивый образ у вас», — пишут они в комментариях.

Отметим, что Волочкова с недавних пор начала экспериментировать с имиджем, появляясь на фото в более сдержанных нарядах, чем обычно. Так, например, в ноябре она поразила подписчиков, представ перед ними в строгом черном платье и с распущенными волосами. Некоторые полагают, что попытки балерины нащупать новый образ связаны с ее новым романом. Известно, что у Волочковой появился некий мужчина, однако имени его никто не знает.