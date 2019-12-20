Отец стрелка с Лубянки рассказал о сыне

Москва, 20 декабря. Отец подозреваемого в стрельбе на Лубянке Евгения Манюрова Фатих заявил, что почти не участвовал в его воспитании.

С женой мужчина развелся еще в 1981 году и с сыном редко созванивался по телефону, и то в основном по праздникам. Отец подтвердил, что сын увлекался стрельбой и мечтал стать мастером спорта.

«Очень негативно отношусь к его поступку. Не знаю, правда ли это или нет», — признался Фатих в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, недавно Евгений расстался с женщиной.

«Я ему: Женя не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу», — добавил он.

Напомним, стрельба на улице Большая Лубянка произошла 19 декабря. Огонь открыл 39-летний житель подмосковного Подольска. По данным Следственного комитета, в результате ЧП погиб один сотрудник ФСБ. Ранения получили четыре сотрудника ФСБ и одно гражданское лицо. Сам стрелявший был ликвидирован. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела по поручению руководителя СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.

По данным источников Федерального агентства новостей, у лубянского стрелка были серьезные проблемы со здоровьем — за год он более 25 раз обращался к разным врачам. Соседи говорят, что мужчина был замкнутым, тихим и одиноким.



