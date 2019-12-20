Московские силовики ищут пособников устроившего стрельбу на Лубянке

Москва, 20 декабря. Московские силовики изучают связи и знакомства устроившего стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке, предположительно, Евгения Манюрова, сообщил Федеральному агентству новостей источник. Они ищут пособников стрелка.

По его словам, правоохранительные органы проверяют информацию о последних контактах стрелка, изучают, как в последнее время он проводил время и чем занимался.

«Не исключено, что детальное изучение связей Манюрова может навести силовиков на тех, кто знал о его намерении напасть на здание ФСБ или помогал ему готовиться к нападению», — рассказал собеседник.

В четверг вечером неизвестный мужчина открыл огонь у здания Федеральной службы безопасности России на Большой Лубянке. При стрельбе погиб один сотрудник спецслужбы, еще пятеро получили ранения, в том числе гражданский. Стрелок был ликвидирован.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дело передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

Ранее источники Федерального агентства новостей рассказали подробности жизни устроившего стрельбу в центре Москвы. По их словам, мужчина был замкнут, но в то же время приветлив, здоровался с соседями. Кроме того, у него были серьезные проблемы со здоровьем — за год он посетил врачей различного профиля более 25 раз.