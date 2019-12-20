Санкт-Петербург, 20 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и задела принятая Европейским парламентом резолюция «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».

«Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года — «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», — сказал глава государства в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил, что все страны бывшего СССР всегда стремились обеспечить сохранение исторической памяти, так как являются наследниками Советского Союза. Однако резолюция Европарламента является попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма.

Напомним, в середине сентября Европарламент принял резолюцию «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Большая часть документа посвящена критике СССР. В резолюции утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз.