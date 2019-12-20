Лубянский стрелок оформил охотничий билет, чтобы возить оружие

Москва, 20 декабря. Устроивший стрельбу на Лубянской площади приобрел охотничий билет и исправно платил взносы, чтобы беспрепятственно возить оружие. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил информированный источник.

При этом подозреваемый не состоял в обществе охотников Подольска, поскольку в действительности не имел такого хобби. В обществе пояснили, что мужчина покупал оружие как коллекционер, а не для того, чтобы охотиться.

Напомним, что накануне неизвестный человек открыл стрельбу возле офиса ФСБ на Лубянской площади в Москве, убив одного сотрудника Федеральной службы безопасности. Сам злоумышленник был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

СМИ утверждают, что стрелком оказался некий Евгений Манюров. Согласно предварительным данным, подозреваемый ездил в Москву из Подольска на занятия в стрелковом клубе. В ноябре он занял третье место на соревнованиях клуба в одной из дисциплин. Есть также сведения о том, что стрелок брал справку из психдиспансера в конце ноября прошлого года для работы. Справку ему благополучно выдали, поскольку на учете он никогда не состоял.