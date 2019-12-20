Регионы подвели итоги первого года реализации нацпроекта «Образование» по телемосту

Презентация итогов первого года реализации национального проекта «Образование» прошла 20 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве — на площадке международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада». Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, презентация прошла в формате прямого включения с четырьмя субъектами РФ – Томской, Челябинской, Нижегородской и Кемеровской областями.

Отчет о проделанной работе от глав регионов и юных жителей в Москве принимали вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Мощный старт

По словам Голиковой, одним из важных итогов реализации нацпроекта «Образование» стало появление по всей России 160 тысяч новых мест в школах. Затем она озвучила некоторые, далеко неполные, данные.

«В 160 организациях откроется 800 новых мастерских и аудиторий, а также 15 мобильных «Кванториумов», один из которых я вижу в Кемеровской области. 15 центров-домов научной коллаборации открываются на базе вузов. Открываются также 26 технопарков «Кванториум», общее количество которых таким образом выльется в цифру 110 «Кванториумов». 21 «IT-куб». 16 маленьких «Сириусов» по стране! Я могу называть очень много цифр, но еще есть она, которую непременно хочу озвучить, потому что, на мой взгляд, она очень важна. Это 2049 точек роста в сельской местности!» — сообщила она.

Голикова подчеркнула, что национальный проект «Образование» охватывает не только города: он пошел в самые отдаленные сельские населенные пункты.

«Что стоит за этими цифрами? Это не просто цифры! Это качество образования, преподавания. Это новый взгляд на содержание нашего образования и возможности, которые представляет нацпроект и детям, и учителям, и родителям», — отметила она.

По мнению Голиковой, сейчас есть возможность не только, выполнив поручение президента России, войти в десятку стран с лучшим образованием, но и прочно закрепиться в ней и занять лидирующие места.

Затем вице-премьер РФ передала слово Ольге Васильевой, которая начала свое выступление с обращения к собеседникам, участвующим в презентации по телемосту. Она поблагодарила от всей души губернаторов, находившихся на прямой связи.

«Вы настолько неравнодушные! И все, что происходит сейчас в нацпроекте «Образование», вы поддерживаете искренне», — сказала она.

Васильева призналась, что когда все начиналось, несколько лет назад, у нее были сомнения.

«Во время поездки по регионам я дотошно проходила каждый «Кванториум». Спрашивала, чем там занимаются, пыталась понять — правда это или нет. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что это не просто правда — это потрясающие результаты! Меня сегодня обрадовала очень важная новость: ребята, которые в прошлой «Кванториаде» работали на стенде Роскосмоса, теперь уже являются студентами первого курса и продолжают творить, сотрудничая с Роскосмосом. Дорогие ребята и взрослые! То, что сейчас происходит, это наше будущее, потому что научно-технологический рывок и вся история, связанная с новыми технологиями, нам по плечу», — убеждена Васильева.

Она отметила, что совершенно не понимает, что происходит на площадках «Кванториума», но выразила надежду, что участники конкурса все ей объяснят.

Регионы выходят на связь

Четыре российских региона — Томская, Челябинская, Нижегородская и Кемеровская области — вышли на связь с Москвой и рассказали о том, как на их территориях реализуется нацпроект «Образование».

Первым на огромном экране появился Томск — студенческий город, дом научной коллаборации. Вместе с ребятами на связь вышел губернатор Томской области Сергей Жвачкин. По мнению Жвачкина, в Томске находится один из первых и самых лучших научных центров в России.

«Президентом РФ мы определены как пилотный регион для реализации стратегии научно-технологического развития нашей страны. Сегодня здесь, в Томске, мы на деле показываем, как можно переходить от экономики ресурсов к экономике знаний, как интегрировать науку и производство, ну и, конечно же, как и для чего готовить кадры, которые, как мы знаем, решают все. Мы находимся в Томском государственном университете, у него 140-летняя история. Именно здесь бы создан один из первых домов научной коллаборации — ДНК. За последнее время он стал вторым домом для почти пяти тысяч школьников — учащихся старших классов. Это становится важным звеном для подготовки будущих ученых», — рассказал он, передавая слово ректору ТГУ Эдуарду Галажинскому.

«Это для нас очень важный проект. По сути, это первый проект системного выращивания новой научной молодежи, поэтому мы к нему относимся очень серьезно. Мы в своей работе руководствуемся несколькими принципами. Первый — ребята попадают в лаборатории, связанные с фронтиром, с переопределением научной специализации региона. Тематика лабораторий — новая связь, биотехнологии, новые материалы, искусственный интеллект. Второй принцип — только личность может воспитать другую личность. И наша задача сделать так, чтобы ребята могли встретиться с самыми выдающимися современными исследователями. С одной стороны, это — выдающиеся ученые, нобелевские лауреаты, а с другой — молодежь, которая сегодня делает прорывы на самых современных направлениях. Ну и третий пункт — это, конечно, массовое вовлечение ребят. Мы охватили четыре тысячи ребят и понимаем, что мотивация сегодня иногда важнее способностей. И формирование мотивации — ключевая задача», — убежден ректор ТГУ.

Следующей на связь с Москвой вышла Кемеровская область. Вице-губернатор Елена Пахомова представила проект «Мобильный «Кванториум».

«Кузбасс сейчас — один из самых динамично развивающихся промышленных регионов России, — сообщила она. — Новые технологичные предприятия открываются на территории нашего региона. И, конечно, нужны новые кадры!»

По словам вице-губернатора Кузбасса, губернатор региона Сергей Цивилев ставит соответствующие задачи.

«Это не только производство, но и экология. Поэтому нашим девизом является: «Чистый уголь — зеленый Кузбасс». Кадры должны воспитываться прежде всего со школьной скамьи. Школьники Новокузнецка и Кемерово уже открыли для себя технопарки. Почти две тысячи ребят занимаются в стационарных «Кванториумах». А вот для малых городов и небольших поселков мобильный «Кванториум» — это прекрасный выход. Я уверена, что в Сибири скоро появятся и новые Менделеевы, и новые Ломоносовы. Сейчас для этого есть все условия», — объявила Пахомова.

Завершая свое выступление, она поблагодарила Голикову и Васильеву за комплексный подход к системе образования. После этого на экране появилось включение из Челябинской области. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт поприветствовала Москву из города Миасс.

«Сегодня здесь работают предприятия, которые стали драйвером развития новой экономики региона. Не случайно именно здесь, на базе центра детского творчества «Юность», совместно с ПО «Папилон» возник новый образовательный проект — центр цифрового образования «IT-куб». Сегодня это центр притяжения всех ребят города Миасс. Ребят, которые рождают новые идеи, которые дают нам новые проекты. И мы уверены, что это будущее нашей экономики», — подчеркнула она.

Четвертым регионом, вышедшим на связь, стала Нижегородская область. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область участвует практически во всех инициативах нацпроекта «Образование».

«Подход стал настолько комплексным, что тот научно-образовательный центр мирового уровня, который мы здесь создаем, будет обеспечен кадрами на долгие годы вперед. Особенно отрадно, что новый импульс получают наши сельские школы», — отметил он, уточнив, что в регионе планируется создать 184 точки роста (46 уже открыты, в них занимается более девяти тысяч детей).

По словам Никитина, точки роста — это не только оборудование, с которым еще надо научиться работать, но и новые подходы к образованию, к образовательному процессу. Это подготовка педагогов, это атмосфера творчества и сотрудничества.

«Ребята имеют возможность разрабатывать 3D-модели, создавать мультфильмы, запускать квадрокоптеры и участвовать в шахматных турнирах. Благодаря всем, кто участвовал в разработке нацпроекта «Образование», — заметил он.

Закончив общение с регионами, Голикова и Васильева ознакомились с командами, участвующими в «Кванториаде». В частности, гостям показали разработанную детьми систему, позволяющую снизить травматизм на дорогах, и продемонстрировали устройство, позволяющее отслеживать и анализировать потребление электроэнергии.

Закрывая мероприятие, Голикова обратила внимание, что сейчас в России строится много новых школ с абсолютно новым содержанием и новыми требованиями. Все это, по ее мнению, дает возможность для получения более качественного образования.

«Могу вам точно сказать, что и дети, и преподаватели очень меняются, поскольку все тянутся за теми возможностями, которые сегодня предоставляет новая инфраструктура. Важно, что точки роста открываются в отдаленных населенных пунктах, и местные ребята получают возможность заниматься прорывными направлениями наравне с юными жителями городов. Могут заниматься вызовами и вопросами, которые сегодня стоят перед страной и миром», — констатировала она.

По мнению Голиковой, в нашей стране отличные ребята.

«У них горят глаза, они очень хотят получить новые профессии. Я искренне всех с этим поздравляю!» — объявила министр.

Васильева в свою очередь подчеркнула, что сейчас на новом уровне и в новом качестве реализуется, по сути, то же самое, что и в советское время, когда по всему СССР были созданы такие клубы, как «Юный техник», давшие стране бесценные научные кадры.