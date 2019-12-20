Сирия, 20 декабря. Ячейки ИГ1 совершили нападение в пустыне Хомса. В Латакии боевики «Тахрир аш-Шам» не прекращают провокации против САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачищают от джихадистов поселки у города Умм-Джалал на юге Идлиба, в Хомсе обстреляли террористов ИГИЛ1.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в РФ): совершило нападение в пустынном районе на востоке Хомса.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции сирийской армии в районе Курдских гор в Латакии и заявила, что якобы подбила беспилотник ВВС Сирии.

Провинция Латакия

На севере провинции в горных районах продолжаются столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ как террористические) на высотах Курдских гор. Как сообщает агентство новостей Anna News, боевики атаковали позиции правительственных сил, уничтожив пулемет при помощи противотанковой ракетной установки «Корнет».

Боевики также заявили, что ими был сбит беспилотник сирийской армии в районе города Кабана, который проводил воздушную разведку над позициями противника. Официальные СМИ пока подтверждают данную информацию.

Провинция Хомс

По сообщениям портала Euphrates Post, боевики «Исламского государства», после утренней попытки нападения на конвой сирийской армии, совершили рейд в пустынной местности недалеко от месторождения Аль-Арак на востоке провинции, где казнили рабочих на участке: среди убитых были Халил Аль-Джабер, Маджуд Аль-Самир и Мухаммед Аль-Алави, все из провинции Дейр-эз-Зор. Сирийская армия ответила на нападение радикалов, обстреляв их укрытия и повредив один из бронированных автомобилей террористов. В настоящее время в районе пустыни в окрестностях Эс-Сухне отмечается высокая активность «спящих ячеек» ИГИЛ. Многие эксперты связывают усилившуюся активность джихадистов с поддержкой бандгрупп со стороны расположенной неподалеку американской базы «Ат-Танф».

Провинция Даръа

В провинции Даръа в городе Нава погибло три мирных жителя. Как сообщает Step News, группа фермеров подорвалась на фугасной мине из остатков боеприпасов исламистских бандформирований, в оккупации которых находился регион до 2018 года. Источник сообщает, что мина находилась в сельскохозяйственных угодьях. В провинции отмечается рост количества подрывов на минах в связи с началом сезона сбора трюфельных грибов. За городом еще остаются тайники с боеприпасами джихадистов. При отступлении из провинции некоторые радикалы намерено минировали свои склады.

Провинция Идлиб

Боевики «Ансар ат-Таухид» обстреливают ракетами позиции сирийской армии в районе поселка Хирба, как передает портал Step News. Сирийская армия ответила на это обстрелом огневых точек джихадистов из крупнокалиберных пулеметов.

Источник также сообщает, что после длительной перестрелки сирийская армия выбила боевиков «Тахрир аш-Шам» из поселка Фарджа на юго-востоке провинции. Позднее подразделение САА зачистило поселок Тель-Шейх, расположенный к северу от города Умм-Джалал.

По информации агентства Baladi News, авиация ВКС РФ наносит удары по опорным пунктам джихадистов в районе поселков Маар-Шурин и Маарет-Мисрин на юге провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.