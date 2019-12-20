Западные СМИ продолжают мусолить «химические» фейки, игнорируя реальную Сирию

Элиот Хиггинс, основатель агентства Bellingcat, известного своими фейковыми расследованиями, дал большое интервью каналу «Би-би-си». Речь шла, в частности, об излюбленном вбросе западных СМИ — о «химических атаках сирийской армии». Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Несмотря на доказанную и российскими, и другими мировыми экспертами непричастность Дамаска ни к одному инциденту с химоружием, сотрудник «Би-би-си» Стивен Сакур однозначно высказался о роли правительственных войск САР в своем вопросе к Хиггинсу:

«Все улики, все, что вам удалось накопать в интернете и других базах данных, указывает на то, что атаки были совершены сирийскими военными», — заявил журналист.

Таким способом Сакур и польстил собеседнику, и в очередной раз продвинул разработанный Соединенными Штатами фейк о «жестокости сирийского режима». Однако в стороне опять оказались реальные факты. Факты, которые признаются многими даже и в самих США.

Напомним, в начале сирийского конфликта были случаи гибели нескольких десятков людей в ходе использования ядовитых веществ, в частности зарина. Данные трагедии разворачивались, в том числе, в 2013 году в пригороде Алеппо Хан Аль-Асаль и в Восточной Гуте. Дамаск тогда обвинил в причастности к инцидентам спецслужбы Великобритании и Франции, которые действовали заодно с боевиками.

Позицию сирийского правительства через несколько лет подтвердил независимый американский журналист Харальд Дорнбос. Это он сделал в своем расследовании «Как Исламское государство1 захватило склад с химическим оружием», которое было опубликовано в газете Foreign Policy в 2016 году.

Он выяснил, что за четыре месяца до раскола между «Исламским государством» и «Джебхат ан-Нусрой»1 (обе организации запрещены в РФ), в конце 2012 года, террористы заняли базу вблизи города Дараат-Изза на севере САР. Среди прочего они также захватили контейнеры с зарином, горчичным газом и хлором. Все это присвоили себе полевые командиры «Нусры». Этот-то зарин как раз и «всплывет» затем и в Хан Аль-Асале, и в пригородах Дамаска, и в Хан-Шейхуне.

Дамаск же уже в 2013-м уничтожил все остальные имевшиеся запасы химоружия, что было подтверждено тогда всеми международными наблюдателями, присутствовавшими при утилизации.

На таком фоне вызывают справедливое удивление упреки Запада в адрес войск САР, ведь и специалисты ООН засвидетельствовали факт ликвидации всего химического арсенала САА. Почему Вашингтон и остальные не адресуют обвинения боевикам, наличие у которых хлора и зарина доказано, в частности, и их журналистами?

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заметил в интервью корреспонденту ФАН, что США занимают крайне лицемерную позицию. Реальные доказательства и факты их не интересуют, поскольку работают не в их пользу.

«Двуличная политика Вашингтона ни у кого удивления уже не вызывает. Он противопоставляет себя остальному миру. Все зафиксировали, в том числе эксперты ООН, что у армии Сирии нет химоружия, все чисто. Но такое положение невыгодно американским «кукловодам», которые рисуют ситуацию в САР исключительно черными красками и приправляют фейками. Они стремятся поддерживать дестабилизацию в стране, лишить ее возможности восстановиться после войны, поскольку это будет свидетельствовать о крахе ближневосточного проекта Соединенных Штатов», — пояснил наш собеседник.

Использование легенды об отравляющих веществах в руках тех или иных неугодных правительств уже не раз использовалось американцами в политических целях, напомнил он.

«Сирия показала, что при вторжении американцев можно спастись и сохранить государственность, это удалось при помощи России. Однако на информационном поле Вашингтон не сдается. Он продолжает реализовывать обкатанную «химическую стратегию». При этом он все так же использует якобы гуманитарную организацию «Белые каски». Все знают, что она оперирует дезинформацией, эти «волонтеры» были пойманы на этом десятки раз. Тем не менее все на Западе до сих пор продолжают ссылаться на их постановочные видео. Боевиков же обвинять им нет смысла, они сами используются США, играя роль «плохих парней» и тоже служа поддержанию нестабильности в Сирийской Арабской Республике», — заключил Александр Малькевич.

Ранее ФАН выложил расследование, установившее существование целой информационной сети Соединенных Штатов по тиражированию вбросов сирийских боевиков. В ней задействованы, в частности, оппозиционные российские СМИ. До этого была опубликована статья, посвященная успешной антитеррористической кампании россиян в Сирии.

В двух предыдущих материалах сирийского цикла Федеральное агентство новостей доказало наличие контактов у ИГ1 с США и некоторыми «либералами» из РФ. Среди последних — автор фейков о ЧВК «Вагнера» Денис Коротков из «Новой газета» и олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.