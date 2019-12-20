В Совфеде объяснили, почему России не нужно возвращаться в G7

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, сказанным им на площадке дискуссионного клуба «Валдай», Россия не имеет никакого желания возвращаться в «Большую семерку» — даже если ее туда позовут. Причем, как выразился дипломат, желание это «стало притупляться» еще до того, как наша страна официально вышла из нее в 2014 году. С этим мнением согласен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что G7 из организации, где решались общемировые вопросы, уже давно превратилась в «некий элитарный клуб».

«Да, в нем состоят ведущие мировые державы, но так уж получилось, что теперь не только они решают вопросы мировой экономики и стратегического развития. В «Большой семерке» не представлены Индия и Китай — самые быстроразвивающиеся страны мира. Нет и других успешных на данный момент государств — я имею в виду Аргентину, Бразилию и ЮАР», — рассказал сенатор.

Все это страны формата «Большой двадцатки», который в полном объеме заменил собой «семерку», продолжил парламентарий.

«Поэтому предложение для России не заманчивое. Как сказал наш президент Владимир Путин: «пригласят – подумаем, а так мы никуда не рвемся». К тому же есть множество других влиятельных международных организаций, неотъемлемым членом которых является Россия», — уверен Джабаров.

С уходом России G7 стала настолько незначительной конторой, что даже антиглобалисты не пытаются сорвать их встречи. По словам собеседника ФАН, это означает, что «семерка» уже не обладает тем ореолом могущества, что был у нее раньше. Так что возвращаться в ее состав просто нет смысла — особенно с учетом условий, которые нам предъявляют.

«Бесконечные требования, связанные то с Крымом, то с Украиной, то еще с чем-нибудь. Это не тот тон, с которым можно разговаривать с Россией в ее нынешнем обличье — мощной, сильной. Так что мы требуем к себе как минимум равноправного и уважительного отношения», — заявил сенатор.

Джабаров также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что тот не исключает возможности для приглашения президента России Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США.