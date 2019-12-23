В Госдуме рассказали, почему НАТО отказывается от политики давления на Россию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В альянсе осознают, что политика давления на Россию не принесла им никаких результатов. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член комитета Госдумы по обороне, депутат Павел Дорохин.

Как отмечает генсекретарь Североатлантического альянса, на возможной встрече с главой российского государства необходимо обсудить трудности в отношениях НАТО и Москвы.

«Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным», — рассказал Столтенберг в интервью агентству DPA.

Если в обозримом будущем, отношения НАТО с Москвой не изменятся в лучшую сторону, то альянс должен быть в состоянии «управлять» такими отношениями, говорит генсек НАТО.

Павел Дорохин выразил мнение, что можно только приветствовать «позитивные ноты», звучащие со стороны генсека НАТО. По его словам, в альянсе такие заявления в отношении России очень редки.

«Это связано с тем, что позиция давления на нашу страну никакого результата НАТО не приносит. Мы не поддаемся давлению, и президент достаточно твердо об этом говорил, — объяснил Дорохин. — В современном мире невозможно выстраивать нормальные отношения, не имея конструктивного диалога с Российской Федерацией. Члены блока НАТО, которые входят в альянс — Франция, Германия, США, по-разному об этом говорили».

Недавние переговоры глав России, Франции, Германии и Украины в Париже, на которых обсуждалась ситуация в Донбассе, показали, что без участия РФ ничего решаться не может, считает парламентарий.

«Теперь руководство НАТО стало это понимать и осознавать, что с нами говорить на языке ультиматумов и санкций бесполезно. Эти меры контрпродуктивны для них самих. Наша позиция — это договорный процесс, а не санкции и ультиматумы. При этом со стороны РФ всегда были только ответные реакции на давление. Мы никогда первыми ничего не предпринимали, потому что придерживаемся миролюбивого внешнеполитического курса. Россия рассчитывает на дружественные отношения со всеми странами», — рассказал депутат.

Ранее Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что альянс не воспринимает Москву как врага или противника, а также пытается улучшить отношения с Россией. Также генсек НАТО полагает, что «Россия действует более самоуверенно». К тому же Столтенберг надеется, что Россия не является тем же, чем во время холодной войны был Советский Союз

Отметим, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал на ухудшение ситуации в сфере международной безопасности. НАТО не минимизирует существующие угрозы, поясняет он. Российский министр добавил, что США выходят из все большего числа соглашений, в связи с чем пространство безопасности становится меньше.