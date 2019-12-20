Нюша призналась, что в детстве стала жертвой домогательств продюсера

Москва, 20 декабря. Певица Нюша рассказала неприятные стороны дебюта своей карьеры. В интервью артистка заявила о домогательствах продюсера, случившихся в юном возрасте.

Она рассказала, что занималась музыкой с ранних лет. В студии своего отца, бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май» Владимира Шурочкина, певица записала свои первые композиции. Однако вскоре на студию перестало хватать денег, поскольку у отца возникли финансовые затруднения.

После этого Шурочкин передал записи своей несовершеннолетней дочери продюсерам. Нюша получила приглашение на кастинг, в ходе которого продюсер попросил отца остаться с ней наедине, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сначала мы просто разговаривали, а потом он попросил раздеться», — поделилась исполнительница.

По словам певицы, продюсер заверил ее в том, что ему можно доверять. Мужчина не прикасался к ней, а просто смотрел, несмотря на то, что начинающей звезде было неприятно. Этот случай с ней произошел в 12-13-летнем возрасте, рассказала Нюша.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что студент Российского государственного педагогического университета распространял развратные фото и видео со школьницей. На момент выявления преступления молодой человек уже был арестован по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.